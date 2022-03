La guerra en Europa impulsó al trigo, que tuvo la mejor semana de la historia

Los futuros de los principales commodities agrícolas del mercado de Chicago operaron con tendencia dispar en términos generales y desde la Bolsa de Comercio de Rosario brindaron detalles de los hechos actuales que inciden en el negocio.

El trigo culminó a la baja en su posición más cercana, aunque el segmento mayo de mayor volumen operado registró subas importantes. En ese sentido, se conoció que el incremento fue del 6%, algo que no se observada desde marzo de 2008.

En las últimas horas se conoció posibilidad de que Rusia limite o directamente cancele los permisos de exportaciones de insumos como los fertilizantes, de los que son dependientes muchos grandes productores de granos. Esta situación también generó zozobra en el mercado.

El maíz finalizó con leves subas en una jornada volátil para el cereal. No obstante, las preocupaciones acerca de la oferta global del cereal ante las nulas exportaciones desde la zona del Mar Negro dan sostén a los precios.

Por último, la soja operó a la baja en un contexto de mejoras en las condiciones de los cultivos en Sudamérica dadas las recientes lluvias en la región.

Firmeza en la plaza local

En el final de la semana se mantuvo el dinamismo en la plaza local a pesar de la volatilidad que presentan actualmente los mercados externos.

El trigo mantuvo la cantidad de compradores con valores ofertados al alza para la actual campaña comercial y estables para el caso de la próxima cosecha. El mercado mantuvo la cantidad de compradores activos, aunque con los operadores atentos a la volatilidad que registran los precios internacionales del cereal. Respecto a los valores ofrecidos, se observaron al alza en términos generales.

A diferencia de la rueda previa, no se contó con ofertas abiertas en el tramo disponible. Luego, para la posición marzo la mejor oferta fue de US$ 320/t, US$ 10/t por encima del día jueves.

Por su parte, el maíz registró subas generalizadas y todos los compradores del mercado pujando por la concreción de negocios.

Por último, la soja operó con una leve suba en su posición cercana y destacó la aparición de ofertas de la nueva campaña comercial 2021/22.