La industria aceitera se ataja y afirma que no tiene responsabilidades ante la escasez de productos

Ante las afirmaciones por parte de sectores vinculados a la comercialización, que dan cuenta de escasez de productos, desde la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) aseguraron que “el abastecimiento de aceite está garantizado”.

En su cuenta oficial de Twitter, la entidad indicó que “desde hace 12 meses la industria entrega 29 millones de litros al precio establecido por la Secretaría de Comercio, que implica más del 70% del consumo nacional subsidiado”.

El abastecimiento de #aceite está asegurado. Desde hace 12 meses la industria entrega 29 millones de litros al precio establecido por la Secretaría de Comercio, que implica más del 70 por ciento del consumo nacional subsidiado. pic.twitter.com/7IqswiGc7S — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) March 10, 2022

En el día de ayer, el presidente de FASA Víctor Palpacelli remarcó que el fideicomiso del trigo garantizó parcialmente el abastecimiento de harina 000 y fideos en Buenos Aires, pero no en el interior del país. Además, trascendió que grandes cadenas admiten la llegada de listas con fuertes aumentos en harinas, fideos y galletas, que en algunos casos llegan al 30%. Por otro lado, afirman que la venta de aceite de girasol está limitada y se consigue de pocas marcas, al igual que las mayonesas; en este caso, la causa la responsabilidad a la falta de rentabilidad.

Ante esto, desde CIARA señalaron que “el precio está garantizado hasta la salida de fábrica”, pero aclararon que “lo que suceda en la cadena de distribución y comercialización excede a la industria y, de hecho, está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Comercio”.

Una fuente fidedigna consultada por Ecos365 explicó: “nosotros no tenemos nada que ver si hay desabastecimiento porque entregamos los mismos volúmenes, en la misma fecha y todos los meses del último año. Entonces alguien, después que las fabricas entregan, se está quedando con el aceite que no lo quiere poner al consumidor, pero no es responsabilidad de la industria”