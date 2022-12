Los industriales santafesinos cierran un buen año pero complicados por la falta de insumos

El presidente de la Federación Industria de Santa Fe (FISFE), Victor Sarmiento, hizo un balance positivo de la realidad industrial de la provincia durante el 2022, destacando los altos niveles de actividad que mantienen la mayoría de las empresas pese a problemáticas que enfrenta el sector como la falta de insumos.

El industrial también lanzó un fuerte mensaje de apoyo al Gobierno nacional al destacar que, aunque "hay que saber reconocer los problemas que tenemos", también se debe pensar "de dónde veníamos". "Cuando me tocó asumir allá por el 2019, veníamos de una situación muy complicada, con un modelo anterior que no tenía en cuenta al sector industrial", indicó.

Las declaraciones fueron hechas en el marco de un evento de cierre de año organizado por la entidad, conjuntamente con Asociación Empresaria Rosario, Asociación de Industriales Metalúrgicos Rosario, Federación Gremial del comercio y la industria de Rosario y la Unión Industrial de la Región Rosario. El mismo tuvo lugar en la Nueva Terminal Fluvial de Rosario y del brindis participaron autoridades municipales y provinciales como el intendente Pablo Javkin y el gobernador Omar Perotti.

Victor Sarmiento, presidente de FISFE.



El mandatario provincial aseguró que Rosario tiene el índice de desocupación más bajó de los últimos 40 años y que la provincia hoy se ubica, no solo con los mayores niveles de trabajo registrado, sino también como la primera en niveles de inversión y actividad económica.

"Es una señal que, pese a la coyuntura y la falta de dólares, la actividad mantiene un proceso muy fuerte, con niveles de actividad y capacidad ocupada muy altos", indicó Perotti.

Por su parte, Javkin mencionó que el Gobierno municipal continúa llevando adelante obras de infraestructura y el desarrollo de un Parque Industrial en el ingreso de la autopista por calle Oroño. "Un trámite que, a partir de la adecuación normativa, nos va a permitir que Andreani deje de ser la frontera y que tengamos un desarrollo", comentó el intendente.

Omar Perotti y Victor Sarmiento.



Panorama industrial

A su turno, el referentes de la Unión Industrial Región Rosario (Unir), Mariano Ferrazini, señaló que: "la interacción entre las entidades debe ser más potente para generar las políticas necesarias de desarrollo en nuestra región para el sector productivo".

"Más que nunca en esta situación, donde la coyuntura es difícil, entidades como las nuestras deben dar esta discusión del modelo industrial que queremos. Debemos saber que el norte sigue estando en el mismo lugar y que nuestra discusión debe darse en los términos para que el desarrollo también llegue. No debemos volver a caer en un péndulo", advirtió Ferrazini.

A su vez, Robertó Cristiá, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM), se refirió al programa Santa Fe de Pie que, en sus palabras, permitió a muchas industrias comprar máquinas. "Yo también compré una y la primera cuota que pagué representaba 135 ventiladores, la cuota que pagué la semana pasada representa 83 ventiladores. Es decir, que desde el Banco Nación y la Provincia me están dando una mano grandísima".

"Queremos agradecer no al Gobierno en sí, sino a esta política industrial que llevó adelante y que nos permite seguir sosteniéndonos", agregó el referente industrial.

El secretario de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), Alejandro Lacámara, destacó que la industria viene de vivir tiempos difíciles y que "tenemos que trabajar para lo que viene, que es un futuro complejo, pero estando todos unidos seguramente se llegará a buen puerto".

Entre los asistentes, también se hizo presente la Federación del Comercio y la Industria (FECOI), cuyo presidente, Eduardo Moschitta, sostuvo que "todas las entidades, al igual que muchas otras a lo largo de la provincia y el país, tenemos un ADN común que nos identifica y que es trabajar con el crecimiento y el fortalecimiento del sistema productivo de nuestra provincia".

"Creo que las entidades en su conjunto, todas tenemos en claro que tenemos que evolucionar, no a la defensa de un sector en particular, sino en defensa de la producción que es la base de la riqueza de un país que se traduce en el bienestar de su población. No habrá sociedad inclusiva, próspera y feliz si no tenemos un sistema productivo eficiente y muy activo", señaló Moschitta.