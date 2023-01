La inflación de diciembre y el nivel anual más alto en 32 años

El año 2022 cerró con un 94,8% de inflación, el mayor registro de los últimos 32 años. En tanto, el IPC transitó el 2022 a distintas velocidades, aunque sin bajar de un promedio mensual del 5,1% ni superar el promedio mensual del 6,8%. En este marco, finaliza un año desacelerando pero aún a una velocidad por arriba de la que tenía a comienzos de 2022.

De acuerdo a un informe de P&G Consultores, desde una mirada regional, la evolución de los precios al consumidor durante 2022 en las distintas regiones del país se encontró contenida en un rango de apenas el 1,8% en términos interanuales. La región Noreste registró la mayor inflación interanual (96% i.a), mientras la región pampeana fue la de menor inflación interanual (94,2% i.a.).

Del análisis se destaca que en 2022, los precios siguieron reduciendo levemente su velocidad de crecimiento para finalizar el año a un ritmo marginalmente inferior al que mantuvieron durante todo el año 2022. La media móvil registró una reducción en el último tramo del año mostrando un promedio mensual octubre – diciembre del 5,5%, cuando la inflación promedio de 2022 fue del 5,7%.

Al observar las medias móviles de 3 meses se puede ver al Nivel General del IPC recorrer el año 2022 con velocidades cambiantes aunque nunca por debajo de la media mensual del 5,1% ni superando la media mensual del 6,8%. Esto refleja que el nivel general de precios transitó el 2022 a velocidades anualizadas que fueron variando entre el 81,6% y el 120%.

En el segundo semestre el Gobierno logró que desaceleren los precios núcleo y aprovechó para acelerar el ritmo de los regulados con aumentos se tarifas. No obstante, los regulados cerraron el 2022 creciendo 5% abajo de los precios núcleo.

De acuerdo al análisis de los especialistas, los consultores Lic. Gonzalo Saglione (ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe) y Mg. CPN Pablo Olivares (ex secretario de Planificación y Política Económica) lejos de resolver la distorsión de los precios regulados en el 2022 no se pudo achicar la misma. Desde 2017 los precios núcleo crecieron 1053,6% y los regulados 825,8%. Un diferencial de 227,8% demuestra una distorsión significativa que sigue presionando el costado fiscal.

Otro dato a destacar, corresponde a que el capítulo “Prendas de vestir y calzado” no solo lideró el ranking 2022, sino que también lidera los rankings 2020-2022 y 2017-2022. En tanto, restaurantes y hoteles no solo ocuparon el segundo lugar en el ranking 2022 sino que también lo hicieron en el acumulado 2020-2022, pandemia mediante.

El 2022 se incrementó el atraso cambiario de 2021

En el acuerdo con el FMI el Gobierno Nacional asumió el compromiso de actualizar el tipo de cambio nominal de modo tal de mantener el tipo de cambio real de 2021, criterio conocido como "crawling peg". La inflación argentina durante el año 2022 fue del 94,8%, mientras que la inflación de los países socios comerciales estuvo en el orden del 6% durante el mismo período.

Según señalan los consultores, esto implica que el tipo de cambio (oficial) debería haberse incrementado, al menos, un 83,9% entre enero y diciembre para evitar la apreciación cambiaria. Pero lo hizo solo un 73,9%. Es decir, "se le quedó debiendo" al FMI un 10% de aumento en el tipo de cambio. No obstante, teniendo en cuenta que dicho diferencial llegó a estar en el 13% en agosto de este año, desde dicho mes el retraso cambiario se ha ido reduciendo marginalmente.