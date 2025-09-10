La inflación en EEUU trajo buenas noticias y el mercado ya olfatea recortes de tasa

La inflación mayorista en Estados Unidos durante agosto sorprendió favorablemente, con un incremento del 2,6% a nivel interanual y una deflación de 0,1% en la comparativa mensual. Dos cifras muy por debajo del consenso de los expertos. De esa manera, el mercado ya no solo da por hecho que la Reserva Federal (Fed) reducirá la tasa de interés la próxima semana, sino que espera que continúe con nuevos recortes en lo que resta de 2025.

El dato del Índice de Precios al Productor (IPP) que publicó el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) también halló una desaceleración en la inflación núcleo, que bajó un 0,1% contra julio, mientras que en la medición contra agosto de 2024 el incremento fue de 2,8%.

En Portfolio Personal Inversores (PPI) explicaron que la posibilidad de un recorte de 50 puntos "siempre trae consigo una historia: una crisis que se avecina, un error de 'timing' del organismo o incluso una polémica política, como sucedió en 2024".

De todas maneras, reconocieron que "por ahora sigue siendo un escenario lejano". Y argumentaron: "El mercado laboral muestra señales de deterioro, pero la inflación se mantiene por encima del 'target' y no convence de estar en el sendero correcto".

"El mercado ya descuenta dos bajas para lo que resta del año y asigna una probabilidad de 77% a que la Fed recorte en todas las reuniones que quedan en 2025: septiembre, octubre y diciembre"

Para la reunión de la autoridad monetaria de EEUU pactada para el 17 de septiembre, la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la tasa es del 88%, con un 12% de probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos, según el FedWatch de CME. De cara a la reunión del 29 de octubre, las expectativas de que haya otro recorte de 25 puntos, para el rango entre 3,75%-4,00%, son del 72,2%.