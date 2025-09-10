La inflación oficial de agosto se ubicó por debajo del 2%: ¿qué rubros aumentaron más?

La inflación de agosto se mantuvo en 1,9% y se ubicó debajo del 2% por cuarto mes consecutivo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La variación de precios acumuló un 19,5% en los primeros ocho meses del año y la interanual se desaceleró al 33,6%, marcando su nivel más bajo desde julio 2018. Durante el octavo mes del año, el "pass-through" continuó siendo bajo tras la escalada del dólar durante julio (+14%) y el leve recorte de agosto (-1,9%).

De esta manera, el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó por debajo de la expectativa del mercado, que estimaba que la inflación se iba a acelerar al 2,1%.

Los rubros con mayor aumento fueron Transporte (+3,6%), por la suba en adquisición de vehículos y en combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%), por incrementos en tabaco. En el otro extremo, prendas de vestir y calzados tuvieron una deflación de 0,3%. Se trata de la tercera baja mensual durante 2025, en medio del cambio de temporada -que genera promociones de liquidación- y la apertura comercial.

"Con los regulados como motor central y la inflación núcleo en repunte, el riesgo es que en los próximos meses resurja una dinámica más persistente, sobre todo si se combinan ajustes tarifarios con las tensiones cambiarias que llevaron al dólar cerca de la banda superior", coinciden alguos especialistas.

Sin embargo, la inflación Núcleo se aceleró al 2% durante agosto frente al 1,5% previo, mientras que los Estacionales cedieron 0,8% -con la deflación de prendas de vestir y calzado- y los Regulados avanzaron 2,7%, marcando un incremento de 0,4 puntos porcentuales.

El dato de agosto confirma que la desinflación estaría perdiendo fuerza:+. Para algunos analistas, la estabilidad del índice se explica más por bajas estacionales en alimentos que por un freno genuino de los precios.

En agosto, además, la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total solo aumentaron un 1%, siendo éstas relevantes para la línea de indigencia y pobreza, aunque también influye el aumento de salarios.