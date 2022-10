La mayoría de los industriales se opone al troceo y ahora exigen a Massa su suspensión

Empresarios industriales de la carne, matarifes, consignatarios, productores y cámaras representantes de la cadena de ganados y carnes, han mantenido un encuentro este lunes organizado por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA). El objetivo fue analizar y debatir la medida oficial que contempla el troceo y que comenzará a regir, según el Gobierno, el 1 de noviembre.

Para los empresarios, la iniciativa es “totalmente inviable” y enumeraron las razones por las cuales no debiera aplicarse. En primer lugar, argumentaron que la mayor parte de las plantas faenadoras “no cuentan con instalaciones adecuadas para realizar el corte de las medias reses”. En ese sentido, remarcaron que los plazos establecidos para su adecuación no han podido cumplirse debido al alto costo y la complejidad de las obras a realizar, “por razones ajenas a la industria como la financiación de las obras comprometida por el gobierno que no se ha hecho efectiva”

Por otra parte, señalaron que la medida propuesta no ofrece ventajas sanitarias por tratarse de cuartos sin ningún tipo de protección o envase y tampoco genera economías ni mejoras ambientales por mejor aprovechamiento de subproductos. “Los huesos y grasa seguirán siendo trasladados a las carnicerías y desde allí a las graserías del mismo modo en que se lo hace actualmente con las medias reses”, explicaron.

Un tema importante tiene que ver con los costos y precios que puedan aparecer a partir del troceo. Al respecto, los industriales afirmaron que “se encarecerá el producto final ya que los mayores costos por baja de capacidad productiva y faena de los establecimientos, mayor mano de obra, mermas del cuarteo, déficit de cubicaje en cámaras de frio y transporte, y amortización de inversiones, no tienen recupero económico en la etapa industrial”.

Cabe remarcar que desde la CAMYA reconocieron que, de implementarse la medida, unos 300 establecimientos cesarían sus actividades. “Esta situación provocará concentración de la actividad en determinadas plantas afectando el libre juego de la oferta y demanda, encareciendo los servicios de faena, con impacto negativo en las dos puntas de la cadena, afectando a los productores por baja en el precio de la hacienda al mismo tiempo que se encarecerá el precio final de la carne en mostrador”.

Por el contrario, de no cerrarse esas plantas, se comercializarán medias reses que competirán deslealmente con aquellos que se vean obligados a comercializar cuartos, profundizando el doble estándar económico y sanitario.

Por lo expuesto, solicitaron al Ministro de Economía Sergio Massa que suspenda la aplicación de la medida y convoque a los sectores afectados al efecto “de encontrar soluciones viables y sustentables en el tiempo”.