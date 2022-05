La nueva herramienta de Google Chrome para las tarjeta de crédito

Google está agregando una función al sistema de autocompletar de Chrome llamada Números de tarjeta virtual, que le permitirá ocultar su número de tarjeta de crédito o débito mientras realiza compras en la web. Google dice que la función ayudará a facilitar la compra segura de cosas en sitios que no admiten opciones como Google o Apple Pay.

Es básicamente la misma experiencia que usar Chrome Autofill para ingresar los detalles de su tarjeta de crédito pero con una capa adicional de seguridad. Si le da su número de tarjeta a un proveedor y abusa de él, entonces debe comunicarse con su banco para revertir los cargos y cancelar su tarjeta, lo cual es un inconveniente en el mejor de los casos. Eso no sucederá si usa las tarjetas virtuales de Google, dijo Bill Ready, presidente de comercio y pagos de Google, a The Verge en una entrevista. Cada tarjeta virtual solo se puede usar para una transacción específica (aunque admiten transacciones recurrentes si desea usarla para una suscripción).

Ready dice que también hay un ángulo de conveniencia para los números de tarjetas virtuales: implementar soporte para Google Pay u otras opciones de terceros puede requerir mucho trabajo por parte de un proveedor, mientras que los Números de tarjetas virtuales de Google funcionarán en cualquier sitio que acepte tarjetas de crédito. También dice que Google "no cobra nada" si usa una tarjeta virtual, por lo que los proveedores no tendrán que renunciar a una parte de sus ganancias y los clientes no tendrán que entregar los detalles de su tarjeta de crédito.

Esto no es necesariamente que Google compita con compañías como Privacy.com , que le permite crear y usar tarjetas virtuales en la web. Ready me dijo que no habrá una interfaz para administrar sus tarjetas virtuales en la nueva aplicación Google Wallet ni nada por el estilo (aunque el sistema puede proteger las tarjetas que almacena allí). En cambio, dijo, están destinados a ser utilizados transacción por transacción. Si bien eso hace que el sistema sea menos flexible, también significa que no tiene que pensar en ello: simplemente puede hacer clic en el aviso para usar un número de tarjeta virtual y seguir su camino.