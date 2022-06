La odisea de ser contratista rural: sin gasoil ni maquinaria para comprar y con precios "viejos"

La campaña 2021/22 será recordada durante mucho tiempo, teniendo en cuenta las diversas vicisitudes que rodean al sector agropecuario. La falta de lluvias, insumos por las nubes, presión impositiva y escasez de gasoil, representan un combo letal para cualquier empresa que intenta llegar a la orilla.

Posiblemente, los contratistas rurales representen a uno de los sectores que más padecen este escenario signado por los altos costos y la ausencia de políticas que brinden previsibilidad para quienes apuestan e invierten de manera permanente, en cada campaña. Ecos365 entrevistó al presidente de la FACMA, Jorge Scoppa, entidad que agrupa a empresas que todos los años tienen a cargo, por ejemplo, alrededor del 60-70% de la cosecha argentina.

- ¿Cuál es la foto hoy si hablamos de servicios y precios?

- Hemos pasado tantas cosas que ya estamos acostumbrados a escenarios de estas características, pero definitivamente no es bueno el panorama. Nosotros tenemos una lista de precios que se armó con un combustible de 170 $/lt y que por ahora está vigente, pero si en los próximos días se mueve mucho el dólar estamos pensando en modificar algunos puntos. Estamos analizando costos, pero mientras tanto están vigentes los valores que fijamos a fines de mayo.

- ¿Y qué necesita el sector principalmente?

- Nosotros, y todos los que dependen del campo, estamos necesitando que llueva. Muchas provincias, incluida Santa Fe, están afectadas por un escenario seco que complica sin dudas la siembra de trigo. Ojalá me equivoque, pero habrá mucho menos trigo que el año pasado y eso es lamentablemente para los contratistas que quieren crecer e invertir en maquinaria y tecnología.

- Hay una necesidad de renovar el parque de maquinaria, ¿se puede?

- _ Hoy hay demoras de hasta seis meses en lo que respecta a maquinaria, tanto para sembradora, tractor o cosechadora, las fábricas no han aumentado la producción. Es verdad que hay mucha demanda, porque nadie se quiere quedar con los pesos, pero tampoco hay unidades disponibles. Uno se anota con un boleto de compraventa pero en muchos de los casos no se puede sacar un crédito porque no te lo dan si no peritan la máquina.

- ¿Y cómo se sigue?

- Lo bueno del contratista es que apuesta a seguir en la actividad y siempre va para adelante. Lo único positivo del mal manejo económico del Gobierno es que a partir de la inflación existente, aquellos que sacaron créditos en pesos pueden ir licuando la cuota porque acá si no invertiste, perdes. Tenes que vivir endeudado para capitalizarte porque si te quedas con el dinero saliste perdiendo.

Gasoil: escasez y sobreprecios

Scoppa reconoce a este medio que el faltante de gasoil ha sido una constante durante la cosecha. “Fue y es muy complicado porque a la escasez hay que sumarle el tema del sobreprecio”, afirma. Y agrega: “se entrega poca cantidad”.

- ¿Qué valores se manejan?

- Nuestro relevamiento marca que YPF no modificó los precios de lista y siempre cobró lo que debía, pero hay otras empresas petroleras que cobran lo que quieren y estamos hablando de 180, 190 y 200 $/lt, sobre todo el norte argentino donde la problemática se fue profundizando en las últimas semanas.

- ¿Y qué observa hacia adelante con este tema?

- Si llovería en los próximos días, por más que muchos tengan combustible para comenzar o retomar la siembra, la escasez se puede notar mucho más. El transporte de carga está muy perjudicado, hay camiones varados y aquellos que trasladan maquinaria han tenidos problemas también. Todos los años los años son difíciles, pero siempre va variando la temática y en esta campaña es la escasez de combustible.