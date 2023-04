La odisea del tambo: qué hacer cuando el clima y la economía “te sacan de la cancha”

Si hay una característica propia de la sequía es que afecta a todos por igual. No hace distinción de actividades ni de zonas. Cuando está presente, se siente con fuerza. Así, cultivos y animales padecen los efectos de un fenómeno climático que, en el caso de nuestro país, golpeó duramente durante tres años consecutivos. Pero, sin dudas, la campaña 2022/2023 se lleva todas las miradas.

Con millones de toneladas perdidas, la agricultura enfrenta una de sus horas más difíciles. Sin embargo, lejos de estar mejor, la ganadería (de carne o de leche) también tiene sus complicaciones. La lechería, tan castigada por deficiencias estructurales que pasan factura de manera permanente, sufre los embates climáticos como pocas. Y si a eso se le suman los altos costos productos de medidas oficiales que pegan de manera directa en el sector, podemos decir que hay una tormenta perfecta que repercute, sin dudas, en los márgenes del negocio.

Desde Ecos365 decidimos poner el foco en los tambos, para tratar de acercar soluciones en medio de tanto caos. Para eso, el Médico Veterinario Germán Fux, de gran reconocimiento en el sector, aporta su granito de arena a partir de su experiencia. Debe destacarse que, además de ser jurado de la raza Holando, es propietario de Cabaña “La Travesía”, una de las más prestigiosas del país, que ha obtenido importantes logros al o largo de su historia.

“En estos últimos meses disminuyó el número de animales y para sobrevivir (y palear financieramente la situación), la mayoría de los productores ha hecho un descarte de vacas”. Así nombra a una de las categorías más afectadas por la sequía: “han perdido muchísimo estado corporal. En febrero y marzo en los tambos donde asesoro y realizo reproducción no hemos sacado vacas vacías y eso va a repercutir el año que viene en un menor número de terneros y terneras”.

Y agrega: “desde marzo hasta ahora, las vacas han perdido más de un punto de estado corporal, eso significa alrededor de más de 50 kg peso vivo, es mucha pérdida; se han consumido literalmente los músculos de las vacas, eso trajo un bajón de un 20% de producción, se aceleró la venta y el descarte por Leucosis. Es una situación muy compleja para los productores y el tambo. Todo va a pasar la factura tarde o temprano en el tiempo”.

Números en contra

“Para sembrar una hectárea de verdeo hay que hablar más o menos de u$s 100 de semilla nomas. Si pasamos a una buena alfalfa hablamos de u$s 150 dólares, es muchísima la inversión que hay que invertir para esperar el pasto y que siga acompañando el tiempo”, expresó el especialista.

Por eso aconseja a los productores: “la salida es con verdeos. Mientras tanto, todo aquel que pueda, debe seguir sosteniendo el mismo concepto de guardar la vaquillona, comprar rollo para la ternera y recría, sacar la vaca improductiva, y de esa manera tratar de llegar hasta julio para recuperar niveles de producción”.

Sin pasto hay que apelar al ingenio. En la imagen, un rodeo que se alimenta con rollos de moha.

Cadena de pagos rota

La situación financiera es asfixiante en muchísimas empresas agropecuarias del país. Según Fux, “hay muchos que no van a llegar a salir porque básicamente no tienen espaldas”. Y amplía: “en estos momentos no hay créditos y ni siquiera existe una política crediticia”.

A ello debe sumársela un sinfín de interrogantes generados por la coyuntura que afronta una actividad con muchos de sus actores trabajando a pérdida. “En este momento tenemos un atraso en el valor de la leche porque estamos hoy entre 15 y 20$ por debajo del precio que tendría que ser. Eso duro para el productor, que ordeña menos y lo que produce no vale”, reflexionó.

Y remarca: “se cortó la cadena de pagos, se cortaron los plazos. Lo que antes pagamos a 60 días, hoy es a 30. La situación es compleja, en los pueblos no se ve tanto porque gracias al tambo todos los meses ingresa dinero. Eso sí, el parate tal vez se observe en los comercios de la ciudad, ahí puede estar pegando duro”.

Reflexión tambera

En el final, Germán Fux comparte recomendaciones certeras para la subsistencia: “primero me sentaría y vería mi realidad. Si hoy tengo 200 vacas en ordeñe, y logro tener 200 terneras y vaquillonas, estoy bien plantado porque mi futuro no se va a ver afectado. Puedo demorar la parición de mis vaquillonas, pero no voy a tener un problema donde no tengo con qué reponer las vacas que estoy vendiendo” En ese sentido, afirmó: “lo que te garantiza el tambo es que vos tengas reposición”.

Después, pensando en las deudas que persisten, pide “diálogo” con las empresas o cooperativas y menciona una palabra acorde a los tiempos: “negociar”.

“En dos meses la leche va a recuperar precio, la producción se recuperará cuando venga el frio. Hay que hablar, renegociar, pero no malvender. Es tiempo de sentarse y renegociar. Ver como reestructurar la deuda para seguir produciendo. No son tiempos para salir desesperado a quemar hacienda”, admite. Y agrega: “hoy es un momento para no vender, lo que nosotros producimos no vale y hay que tratar de retener hasta que esto cambie. Habrá gente que podrá esperar y otra que lamentablemente no”.

Como broche de oro, cerró con una frase que pone de manifiesto la importancia y necesidad de adaptarse a las circunstancias: “hay dos clases de personas, las sabias y las necias. Hoy es tiempo para sabios, los necios quedan en el camino”.