La peor cara de la sequía: en el norte santafesino la mortandad de hacienda es una triste postal

En todo negocio a cielo abierto, el clima es un factor determinante y decisivo. El éxito o fracaso de un establecimiento agropecuario depende, en buena medida, del acompañamiento de las lluvias en su justa medida. Si abundan es un problema y si escasean, también. La campaña 2021/22 está signada por una sequía impactante que sin dudas dejará secuelas.

En muchas regiones productivas, la falta de precipitaciones le pegó duro a los cultivos y a la hacienda y, aunque se hayan registrados lluvias de variada intensidad en los últimos 15 días, hay pérdidas que son irreparables. Pero hay zonas donde el fenómeno sigue pegando y las perspectivas no son para nada alentadoras. Por estos días, en el norte santafesino (con los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado) las postales son dramáticas.

Desde el punto de vista agrícola, las sojas y girasoles han visto deteriorados sus rindes producto de la ausencia de lluvias, un denominador común en varias regiones, incluida la Zona Núcleo. Pero lo más impactante está relacionado con la muerte de animales. Ecos365 tomó conocimiento del complicado escenario que afrontan los productores y diálogo con el presidente de la Sociedad Rural de Vera, Sebastián Volkart, que describió el panorama dantesco que atraviesan.

“Acá la sequía está generando muchísimos problemas. Hay cultivos que se han perdido, campos que a raíz de la sequedad son candidatos a incendiarse (como ya ha pasado) y lo peor es la pérdida de animales”, confesó. En efecto, en el norte provincial la actividad más destacada es la ganadería bovina porque, a partir de la situación geográfica que presenta.

Los documentos fotográficos que ilustran esta nota dan cuenta de la magnitud del fenómeno. Animales que se mueren por deshidratación y/o golpes de calor, o bien arroyos que se secan.

A este escenario hay que sumarle la escasa infraestructura que presenta la región. “Nuestra zona está olvidada básicamente”, reconoció el dirigente. Y para graficar la situación contó una experiencia personal que vivió días atrás: “se prendió fuego el campo de un cliente por la intensa ola de calor, fue terrible. Fuimos hasta los bomberos zapadores de Vera (no son voluntarios) para pedir ayuda y el Subjefe me dijo que hace seis meses no tienen una bomba, asi que tuvimos que comprar una nosotros”. Y agregó: “destaco la voluntad de cada uno para colaborar y apagar el incendio, pero en estas circunstancias se advierte la falta del Estado”.

Con cierta resignación, Volkart resaltó que las condiciones para producir no son las ideales, pero los productores no bajan los brazos y siguen apostando. La falta de obras viales e hídricas es una realidad insoslayable en el norte santafesino y data de décadas. Hay dos variables que el productor no maneja bajo ningún aspecto: el clima y la política. Y en este caso, ambas están jugando en contra.

Emergencia provincial

El Gobierno de la Provincia, a través del Decreto Nº 0020/22 declaró la situación de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe, excepto General López. El período declarado en emergencia y/o desastre agropecuario se extiende desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2022, y comprende a las explotaciones agrícolas extensivas y a la ganadería en general. Para acceder a los beneficios, los productores deberán realizar trámites a través de la página oficial del Gobierno provincial.

Cabe remarcar dese el Ministerio de la Producción anunciaron que se constatarán a campo las declaraciones juradas que presenten los productores en el marco de la Emergencia Agropecuaria. De esta manera, ingenieros de la cartera productiva verificarán de forma aleatoria los daños declarados y, en caso de verificarse inconsistencias, se procederá a dejar sin efecto el trámite iniciado.