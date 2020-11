La plaza local mostró un nuevo descenso en los valores de la soja

En la tarde de hoy el mercado de granos presentó ofertas de compras bajistas para la soja disponible, y ofrecimientos dispares para los cereales.

Por soja con entrega inmediata, la oferta de compra cayó a U$S 340/t. Por su parte, el valor ofrecido por maíz contractual se mantuvo en U$S 190/t, y la propuesta por trigo disponible se ubicó nuevamente en U$S 200/t.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Ene´21 opera a U$S 345.5/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, disponible U$S 340/t, y U$S 295/t Mayo´21.

- Por trigo, U$S 200/t disponible, y U$S 212/t Febrero’21.

- Por maíz, U$S 190/t contractual, y U$S 180/t Marzo´21.

- Por girasol, U$S 360/t disponible y desde Diciembre a Marzo´21.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Jornada bajista para los tres cultivos en Chicago, con incertidumbre por un potencial freno en la vigorosa demanda por parte de China, acompañado de tomas de ganancias.

Trigo

El trigo finaliza la jornada del miércoles con importantes caídas, en una jornada donde se vio un fuerte desarme de posiciones y toma de ganancias. En las últimas dos semanas el saldo comprador neto de los fondos de inversión en trigo cayó más de un 70% para el total neto de contratos. Posibles reordenamientos en la cuota de exportación de Rusia, acotando pequeños productores y excluyendo algunos mercados, pudieron haber aminorado las fuertes pérdidas.

Maíz

Los futuros de maíz concluyen la jornada con pérdidas para todos sus contratos. Por primera vez se observa incertidumbre respecto de la demanda china, lo que frenó por hoy el rally alcista que acumulaban los cultivos. Se mantiene la importante demanda del grano amarillo por parte de la industria estadounidense del etanol, lo que aminora las pérdidas.

Soja

Los contratos de futuros de soja cierran la jornada con pérdidas, consolidando una jornada netamente bajista para los cultivos relevados. Por un lado, algunos importadores chinos buscan cancelar acuerdos para comprar el poroto desde EE.UU. ante el colapso de sus márgenes por las recientes subas de precios. Este es el primer signo de atenuación de la demanda China luego de cinco meses de subas apuntaladas por la constante necesidad de soja del gigante asiático. Por otro lado, las bajas se ven atenuadas por mejores perspectivas para la oleaginosa en Brasil y Argentina.