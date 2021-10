La reflexión de Postacchini: “El problema de Argentina es el costo del Estado”

Está claro que la Pandemia alteró totalmente la normalidad social y productiva, no solo en nuestro país sino a nivel mundial. Fueron muchos meses de incertidumbre total que afectaron la cotidianeidad y golpearon fuertemente la rueda económica. Y si a eso se le suman los descalabros lógicos de una economía a la deriva que nunca para de sorprender, el combo puede ser letal. Así, son varios los sectores productivos que navegan en aguas turbulentas a la espera de una señal que nunca llega. Y, para peor, no saben si llegará.

Ecos365 se comunicó con el presidente de la Asociación de Fábricas y Distribuidores Argentinos de Tractores y otros equipamientos Agrícolas, Viales, Mineros, Industriales y Motores (AFAT). Se trata de Reynaldo Postacchini, que a su vez ocupa la vicepresidencia de CLAAS Argentina, la marca alemana que cuenta con plantas en el país. La entidad que preside agrupa precisamente a las empresas multinacionales que aportan su granito de arena para la generación de miles de puestos de trabajo y un crecimiento constante en materia de innovaciones tecnológicas.

“Por diversos factores se han generado retrasos productivos en todo el mundo y Argentina no es la excepción, pero aquí además existe un problema con el manejo de la economía. El Estado no ajusta los gastos, sino que los incrementa, provocando una inestabilidad económica notoria”, analizó. Y agregó: “Lamentablemente no veo una salida si no hay un ordenamiento estratégico”.

La mirada, tan realista como pesimista, tiene fundamentos de sobra. En ese sentido, el empresario indicó que el Gasto Público excesivo provoca enormes desacoples, con costos altísimos en dólares e inclusive con empresas nacionales que también se ven afectadas cuando salen a competir en el exterior. “El mundo se globalizó y eso es lo que no se entiende desde hace más de 70 años en el país, por eso nos va tan mal con las industrias; lejos de instalarse nuevas, se van del país las que están y evidentemente algo estamos haciendo mal”, afirmó. Y se lamentó: “si hacemos siempre lo mismo tendremos siempre los mismos resultados”.

Postacchini reconoció que “el problema de Argentina es el costo del Estado” y manifestó que ningún Gobierno se ocupa de combatirlo. Eso, sumado a un sistema educativo muy frágil, “provoca que estemos en caída plena desde hace décadas y hoy seamos la cuarta economía más pobre de Sudamérica”.

Retracción de ventas

El nivel de ventas de equipos en los últimos tiempos fue una de las consultas de este medio hacia el presidente de AFAT. Al respecto, admitió que “en las grandes maquinarias se advierten caídas todos los años, a partir de la enorme incertidumbre que hay”. Según contó, las máquinas ingresan a un sistema de importaciones que impide ofrecerlas en el mercado hasta no contar con la unidad terminada, “retrasando los negocios”, fundamentalmente en tractores y cosechadoras.

Por eso se mostró prudente a la hora de hablar del “boom de la maquinaria”, terminología que se adoptó para resaltar el nivel de ventas de las empresas nacionales. “El productor invierte en fierros cuando tiene dinero en la mano porque en contextos de estas características trata de cubrirse como pueda para no perder tanto”, indicó.