La semana arrancó con una fuerte caída de la soja en Chicago

En el Mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron la jornada en terreno negativo.

El trigo culminó con pérdidas debido a la reactivación de las exportaciones de granos desde los puertos ucranianos, luego de que un barco partiera desde el puerto de Odesa en el marco del acuerdo firmado recientemente. De esta manera, el cereal terminó el lunes con un valor de US$294

Por su parte, los contratos de maíz también culminaron con signo negativo ante una rueda de ventas técnicas. Al igual que el trigo, la reanudación de los envíos de granos desde la región del Mar Negro, sumó a la inercia bajita. Así, en el comienzo de la semana el cereal cerró a US$238.

Por último, la soja finalizó la jornada con bajas de hasta US$ 22/t. Los precios se vieron presionados por ventas técnicas y tomas de ganancias, luego de las subas registradas durante la semana anterior. No obstante, pronósticos de un clima cálido y seco no favorable para los cultivos en el Medio Oeste estadounidense, limitó las pérdidas.

Qué pasó en la plaza local

En la primera rueda de la semana, en la plaza doméstica se observó un leve incremento en la dinámica comercial con relación a la jornada anterior, al tiempo que se registró una tendencia bajista en los valores abiertos ofrecidos, en sintonía con lo sucedido en el mercado internacional de referencia.

Por el lado del trigo, con una mayor presencia de compradores activos, se destacó la reaparición de condiciones de compra por el cereal de la cosecha 2022/23. Por el cereal con descarga inmediata y contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 290/t, implicando una merma de US$ 10/t entre jornadas.

En cuanto al maíz, se registraron bajas generalizadas para el conjunto de posiciones ofertadas, al tiempo que se amplió el abanico de posibilidades de entrega de mercadería. Por el cereal con entrega inmediata y contractual, las ofertas se ubicaron en US$ 215/t, US$ 15/t por debajo de las cotizaciones registradas durante la anterior rueda de negocios

Finalmente y en el mercado de soja, el sector industrial se mantuvo concentrado en las entregas cortas, registrándose cotizaciones bajistas en los ofrecimientos abiertos. Por soja con entrega inmediata, contractual y para la fijación de mercaderías, se ofrecieron de manera abierta US$ 365/t, registrando una caída de.US$ 30/t entre ruedas.