La soja arrancó la semana en Chicago con una drástica caída

En el mercado de Chicago, los futuros de commodities agrícolas finalizaron la primera rueda de la semana con saldo dispar.

En cuanto al trigo, una contraofensiva por parte de Ucrania para recuperar el territorio en el sur ocupado por las fuerzas rusas llevó a los contratos del cereal al terreno positivo. Así, el cereal cerró el lunes en US$ 301 para la posición más cercana y en US$ 309 para la posición Diciembre.

Por su parte, el maíz culminó también con ganancias luego de que la gira de cultivos en Estados Unidos pronosticara una menor producción del grano amarillo debido al clima cálido y seco. El cereal cerró en US$ 269 para la posición más cercana y en US$ 268 para la posición Diciembre.

Por último, los futuros de soja cerraron con pérdidas cayendo hasta US$ 25/t en la posición más próxima. La gira de monitoreo de cultivos en el país del norte indicó que se esperan mejores rendimientos de la oleaginosa, lo que ejerció presión sobre los precios. Asimismo, recientes lluvias en áreas clave de cultivo, sumaron a la inercia bajista. De esta manera la oleaginosa cerró en US$ 563 (Septiembre) y US$ 528 (Noviembre).

Qué ocurrió en la plaza local

En la primera rueda de la semana, en la plaza local se observó una dinámica comercial similar al de la última jornada, acompañada de una tendencia de precios dispar entre los principales granos.

En cuanto al trigo y con mayor presencia de compradores en mercado, se registró un descenso en los valores ofrecidos por la mercadería de la corriente campaña, destacando la reincorporación de condiciones de compra por el cereal de la cosecha 2022/23. Por el cereal con entrega inmediata y contractual, se ofrecieron de manera abierta US$ 275/t, cayendo ambas posiciones US$ 10/t entre jornadas.

Por el lado del maíz, se mantuvo sin cambios el número de participantes y de posiciones abiertas de compra, con ofrecimientos entre estables y alcistas por parte de la demanda. Por el cereal disponible, las ofertas ascendieron US$ 5/t para arribar a US$ 225/t, mientras que la posición contractual se ubicó en US$ 220/t, US$ 5/t por debajo del viernes. Luego, la posición septiembre se mantuvo sin cambios en US$ 225/t, al tiempo que para la entrega en octubre, las ofertas se ubicaron en US$ 240/t, resultando en un incremento de US$ 10/t entre jornadas

Finalmente, en el mercado de soja estuvo concentrado en las entregas cortas de mercadería y con precios que ajustaron con pérdidas con relación al día viernes, en sintonía con lo sucedido en el mercado de Chicago. Sobre el final de la jornada, destacó, además, la reaparición de ofrecimientos abiertos por sorgo del próximo ciclo comercial. Por soja con descarga y para la entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 380/t, resultando en una caída de US$ 5/t para ambas posiciones entre ruedas.