La soja cierra con bajas en el mercado local

En la rueda de esta tarde el mercado de granos contó con ofertas de compras dispares por los cereales, y bajas para la soja disponible.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 336/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 325/t disponible, y con descarga en Mayo.

- Por trigo, no se registraron ofertas de compras.

- Por maíz, U$S 195/t disponible, y U$S 190/t Junio.

- Por girasol, U$S 480/t disponible y hasta el 31/06.

- Por sorgo, U$S 185/t desde el 15/04 al 15/05, y Junio del 2022.

Cierre del Mercado de Chicago

La soja y el trigo finalizan con caídas, presionados por la falta de novedades en el plano externo y la mejora en los cultivos luego de las lluvias ocurridas en Argentina y EEUU en los últimos días. El maíz finaliza con saldo dispar.

Trigo

Los futuros de trigo culminan la jornada con caídas en todas sus posiciones, luego de que el USDA mejorara su estimación de las condiciones del cultivo después de las lluvias ocurridas en las planicies estadounidenses en los últimos días. Además, la demanda para exportación del cereal estadounidense se ha mantenido algo lenta, presionando aún más a los precios. Por otra parte, la consultora privada Sovecon aumentó sus estimaciones para la producción rusa en 3 Mt hasta los 79,3 Mt.

Maíz

Los contratos de futuros de maíz finalizan el miércoles con saldo dispar, registrando subas en su contrato con vencimiento más cercano y bajas en todas las demás posiciones. Nuevas ventas de exportación hacia China sumado a cierta robustez evidenciada por el maíz en el mercado spot explicarían este comportamiento. Además, las precipitaciones ocurridas en Argentina en los últimos días limitarían el deterioro del cultivo, aliviando las preocupaciones de oferta pero impulsando las caídas en los precios.

Soja

La soja cierra con pérdidas en todos sus contratos. Esto estaría propiciado por un debilitamiento en la demanda externa de oleaginosa estadounidense a medida que la demanda global se desplaza hacia Sudamérica, que ya ha iniciado la cosecha de sus cultivos más tempranos. Además, las lluvias ocurridas en los últimos días en nuestra región podrían haber sumado a las tendencias bajistas. Sin embargo, y a pesar de que se ha avanzado en las labores en los últimos días, las demoras en la cosecha en Brasil limitarían las pérdidas.