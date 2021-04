La soja local termina en alza en el respuesta a los precios internacionales

En la jornada de hoy el mercado de granos local presentó ofertas de compras alcistas, tanto por los cereales como por la soja, acompañado por un incremento en la actividad comercial.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 339/t.

Valores Finales

En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 335/t disponible, y U$S 340/t en Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t Mayo, y Diciembre.

- Por maíz, U$S 210/t disponible, y U$S 205/t Junio.

- Por girasol, U$S 440/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.

- Por sorgo, U$S 210/t disponible, y U$S 215/t entrega en Junio.

Cierre del Mercado de Chicago

Jornada alcista para los tres cultivos en Chicago, apuntalados por el clima frío que podría perjudicar al desarrollo del trigo y ralentizar las siembras de soja y maíz.

Trigo

Los contratos de futuros de culminan con ganancias sostenidos por las inusuales gélidas temperaturas en las Planicies estadounidenses, que podrían tener efectos negativos sobre el desarrollo de los cultivos. Además, las ganancias registradas en los mercados de maíz y soja habrían propiciado un efecto contagio sobre las cotizaciones del cereal, que alcanzó máximos desde principios de febrero.

Maíz

Los futuros de maíz trepan más del 2,5% y alcanzan máximos en casi ocho años. Las inquietudes que generan, por un lado, el clima seco en Brasil y sus posibles consecuencias en la siembra del maíz de segunda, y por el otro, la persistencia del clima frío en Estados Unidos que ralentiza la siembra y la germinación de los lotes ya sembrados añadieron soporte al mercado.

Soja

La soja cierra la rueda con considerables subas y alcanza máximos en siete años, apuntalada por la ajustada oferta en el mercado físico estadounidense, lo cual habría atraído a compradores especulativos que presionaron a los precios. Al igual que en el maíz, el clima frío en EEUU generaría un retraso en las siembras, dando soporte a las cotizaciones. Además, la robustez evidenciada en los mercados de aceites vegetales y en el mercado de biodiesel también contribuiría a las presiones alcistas.

Por Luis Ciucci