La soja no refleja en los precios locales las subas internacionales

Por soja, el valor propuesto por la mercadería disponible ascendió a U$S 335/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz contractual fue de U$S 210/t, y la oferta por trigo mayo se ubicó en U$S 210/t.

En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con subas.

Los futuros de soja finalizaron con ganancias, debido a la escasez de granos disponibles, los contratos de maíz cerraron con subas, impulsados por una rueda de compras técnicas, y los futuros de trigo ajustaron con alzas, ante condiciones climáticas adversas para el cereal norteamericano.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 346/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

- Por soja, U$S 335/t disponible, y U$S 340/t en Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t Mayo, y Diciembre.

- Por maíz, U$S 210/t disponible, y U$S 205/t Junio.

- Por girasol, U$S 440/t disponible.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

*Es importante tener en cuenta que, la información que aquí se presenta surge de una encuesta cualitativa, entre varios operadores y empresas que participan en el Mercado de granos de Rosario.

Por Luis Ciucci