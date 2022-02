La soja pasó la barrera de los u$s 580 en Chicago y se aproxima a tocar un máximo

Luego de completar el viernes la tercera semanal alcista consecutiva en la Bolsa de Chicago, el precio de la soja sube más de u$s 11 y alcanza los u$s 582 la tonelada en Chicago y se aproxima a pasar la barrera de los u$s 600.

Se trata del nivel más alto desde junio, con el foco del mercado puesto en la cosecha de Sudamérica y en una activa demanda de China. De hecho, el USDA anunció hoy una compra de destinos desconocidos, que se presume que sería el gigante asiático, por 507 mil toneladas.

"El mercado empieza a cuadrar posiciones de cara al próximo informe mensual del USDA, en donde se esperan nuevamente recortes en Sudamérica, mientras las lluvias en Argentina continúan dando incertidumbre", comenta fyo sobre los datos que se presentarán el miércoles. A su vez, la semana pasada los fondos incrementaron su posición neta comprada en casi 6 mill. tt., alcanzando un total de 18 millones.

El maíz avanza u$s 3,1 a u$s 247 en una plaza expectante por conocer el recorte de la cosecha. Al igual que en la soja, el USDA proyecta recortes en Argentina y Brasil, acercándose mas a las estimaciones locales. Durante la última semana los fondos incrementaron su posición en 1,6 mill. tt., que actualmente alcanzan unas 36,7 mill. tt.

El trigo por su parte, opera con ganancias que superan los 3 dólares. "Licitaciones de compra por parte de Corea del Sur, dan sustento a la demanda mientras los cereales en Ucrania se encuentran en condiciones buenas y ven buenas perspectivas de exportación", agregó fyo.