La soja pegó un fuerte saltó de 25 dólares en Chicago

El precio de la soja pegó este miércoles un fuerte saltó de más de US$ 25 en el mercado de Chicago, mientras que el maíz avanzó alrededor de US$ 10, impulsados por nuevas estimaciones de siembra en Estados Unidos que resultaron menores a las proyectadas por los operadores.

El contrato de mayo de la oleaginosa trepó 5,12% (US$ 25,72) hasta los US$ 527,92 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 5,15% (US$ 25,72) para concluir la jornada a US$ 524,61 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la proyección de una menor área sembrada con el cultivo en Estados Unidos por parte del Departamento de Agricultura de dicho país (USDA) respecto a lo que esperaba el mercado.

En su informe trimestral sobre stocks y estimaciones de siembra, la dependencia oficial previó una implantación de 35,4 millones de hectáreas, la mayor superficie desde 2018, pero un millón de hectáreas por debajo de lo que esperaban los operadores.

Sus subproductos también tuvieron un salto significativo en sus cotizaciones.

La harina ganó 6,27% (US$ 27,56) hasta los US$ 466,46 la tonelada, mientras que el aceite ascendió 4,87% (US$ 54,23) para cerrar a US$ 1.166,67 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 4,63% (US$ 9,84) y se posicionó en US$ 222,14 la tonelada, dado que el USDA informó tanto existencias como una intención de siembra del cereal menores a lo esperado por el mercado.

Por último, el trigo subió 2,70% (US$ 5,97) y se ubicó en US$ 227,08 la tonelada, debido a un "efecto contagio" al maíz y la soja, ya que los datos publicados en el informe del USDA resultaban bajistas.