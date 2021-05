La soja se cae en el comienzo de la semana

En la rueda de hoy, el mercado de granos local contó con valores de compras bajistas por los cereales, y ofertas dispares por soja.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 358/t.

Valores Finales Productos

- Por soja, U$S 356/t por fijaciones, y U$S 362/t Noviembre.

- Por trigo, U$S 220/t entrega contractual, y U$S 215/t Noviembre.

- Por maíz, U$S 235/t entrega contractual, y Septiembre.

- Por girasol, U$S 430/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Cierre del Mercado de Chicago

En una rueda marcada por las tomas de ganancias, los futuros de maíz, y trigo registran caídas en la plaza norteamericana. La soja, en tanto, finalizó con leves subas en su posición más corta, y caídas en los vencimientos más largos.

Trigo

Los contratos de futuros de trigo culminan la rueda con caídas presionados por ventas técnicas y cierre de posiciones por parte de los fondos. Asimismo, la ocurrencia de lluvias beneficiosas para el desarrollo del cultivo en las Planicies Estadounidenses y en algunas regiones de Europa.

Maíz

El maíz finaliza la jornada con considerables caídas luego de haber alcanzado la cotización más elevada desde marzo de 2013 el pasado viernes. El cierre de posiciones y toma de ganancias por parte de los fondos de inversión habrían ejercido presión sobre las cotizaciones, de cara a la publicación del informe mensual de Oferta y Demanda Global por parte del USDA este miércoles. Además, las recientes lluvias que tuvieron lugar en algunas regiones de EEUU resultan beneficiosas para el cultivo recién sembrado. Por otro lado, el USDA anunció compras por parte de China por 1 Mt.

Soja

La soja finaliza con muy leves ganancias en su posición más cercana, en tanto registra caídas en las demás con vencimientos más largos. Las tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión habrían presionado a los precios. Sin embargo, en el informe que publicará este miércoles, el USDA hará su primera estimación para la campaña 2021/22, de la cual se espera que se sostenga un ajustado nivel de stocks finales, lo cual da soporte al mercado.

Por Luis Ciucci