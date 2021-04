La soja sigue la tendencia de Chicago y se eleva el precio en Rosario

En la jornada de hoy el mercado de granos contó con ofertas de compras alcistas por soja y maíz, y valores dispares por trigo.

Por soja, el valor propuesto por la mercadería disponible ascendió a U$S 343/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz contractual alcanzó los U$S 215/t, y la oferta por trigo mayo se ubicó en U$S 212/t.



Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con subas.

Los futuros de soja finalizaron con ganancias, ante los ajustados suministros disponibles, los contratos de maíz cerraron con subas, debido a las condiciones climáticas adversas para el cereal en Brasil, y los futuros de trigo ajustaron con alzas, apuntalados por el clima desfavorable en Estados Unidos.

Estados Unidos espera que China compre una cantidad históricamente alta en los mercados globales. En este sentido, se espera que la escasez de suministros y la necesidad de reponer los stocks de cerdos después del brote de peste porcina africana continúe alimentando el apetito de del gigante asiático por las importaciones del cereal, con un total de 28 millones de toneladas para la temporada actual.



Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 346/t.



Valores Finales



- Por soja, U$S 343/t disponible, y U$S 347/t en Mayo.

- Por trigo, U$S 212/t Mayo, y U$S 215/t Diciembre.

- Por maíz, U$S 215/t contractual, y U$S 210/t Junio.

- Por girasol, U$S 440/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Por Luis Ciucci