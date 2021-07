La soja y el maíz comienzan la semana con subas mientras que el trigo se cae

La soja comenzó la semana con una suba, +US$ 4,3 a US$ 219 en la posición agosto. Operadores citan que, si bien se esperan lluvias durante agosto, el clima seco y cálido de las últimas dos semanas ha reducido la humedad de los suelos, lo cual apuntaló a las cotizaciones.

Por otra parte, las importaciones de soja por parte de China se reducirían considerablemente hacia fines del 2021 luego de un primer semestre de importaciones récord de la oleaginosa, lo cual habría presionado a los precios y limitado las subas, según publicó Agrofy News.

El maíz siguió la tendencia de la soja y subió, +US$ 0,9 a US$ 216 en la posición septiembre. "Si bien las proyecciones climáticas para las próximas semanas indican el retorno de las lluvias y el clima fresco, estas aún tienen que confirmarse. Lo cierto es que, a la fecha, no han ocurrido lluvias significativas en las últimas dos semanas, y si bien la humedad de los suelos fue adecuada y evitó un deterioro en los cultivos, ha comenzado a reducirse producto de las elevadas temperaturas", remarcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En tanto, el trigo cerró con bajas, -US$ 2,4 a US$ 248 en la posición septiembre. "A pesar de las complicaciones productivas en algunos países clave, la producción global del cereal alcanzaría un récord en la nueva campaña, por lo que la oferta se mantendría abundante a pesar del recorte productivo en algunas regiones de EEUU y Rusia, entre otros", consignó la BCR.

La última semana el mercados sintió la presión ante márgenes de conversión de soja a carne en China que se desmoronaron, pudiendo generar un desincentivo del gigante asiático a importar la próxima campaña en niveles por encima de los que se muestran en la 20/21. Por otra parte, llegada de lluvias en los mapas estadounidenses en momentos críticos aliviaron levemente la situación aunque no fueron de suficientes para cambiar la situación de sequía en el noroeste del cinturón productor.

A nivel local, la cosecha de maíz avanza con mucha fuerza aunque con complicaciones logísticas, como el Río Paraná en niveles históricamente altos que no permiten el normal flujo comercial de la época. El trigo por su parte, culmina su siembra con mejores condiciones de humedad en suelo durante la implantación respecto al año anterior pero serán las lluvias durante la evolución del cultivo las que permitan volver a niveles de producción cercanos a las 19 mill. tt.