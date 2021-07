La soja y el maíz vuelven a cerrar con subas en el Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, tuvimos buena actividad comercial en líneas generales, con varios compradores activos en los mercados de cereales, y una tendencia dispar en las cotizaciones. En el mercado de trigo, tuvimos una mejora generalizada en las ofertas de compra, tanto en la mercadería disponible como en las posiciones de la nueva campaña, donde estaban apostados la mayoría de los compradores. Por el lado del maíz, la tendencia en precios fue entre estable y bajista, con un abanico de posiciones que llegaba hasta julio del año próximo. Por el lado de la soja, mejoró la oferta por soja disponible, y destacó la aparición de ofertas abiertas por soja de nueva campaña, que no se veían desde hacía varias ruedas.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 96,3700 / 96,5700; + 0,03% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 459.766 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.583.661 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, tuvimos una mejora en la oferta de compra por la oleaginosa disponible, y la novedad de la aparición de ofertas abiertas de compra por la oleaginosa de la nueva campaña por parte de la industria.

Por soja con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 332/t, dos dólares por encima de ayer. Esta misma oferta también se conseguía por la oleaginosa con entrega contractual, y para fijaciones. La oferta en pesos alcanzó los $ 32.000/t.

A diferencia de las últimas ruedas de negocios, volvimos a tener ofertas a la vista por la oleaginosa de campaña 2021/22, ofreciéndose US$ 305/t por soja con entrega en mayo del año próximo.

GIRASOL

En el mercado de girasol, no tuvimos grandes novedades en cuanto a cotizaciones. Por la oleaginosa con entrega inmediata se ofrecieron US$ 350/t, mientras que, para la entrega entre diciembre y marzo del próximo año, la oferta se ubicó sin cambios en US$ 350/t.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo tuvimos un buen número de participantes activos por parte de la exportación, principalmente apostados sobre los segmentos de la nueva campaña, con ofertas de compra alcistas.

Por trigo con entrega en el mes de agosto, se ofrecieron US$ 205/t, cinco dólares por encima de ayer.

En el segmento de campaña 2021/22, mejoró la oferta por el cereal con entrega entre noviembre y enero hasta US$ 200/t, US$ 10/t por encima de la rueda previa. Para entrega en febrero se ofrecieron US$ 202/t, con marzo en US$ 205/t, estas posiciones también mejorando diez dólares entre ruedas.

MAÍZ

En el mercado de maíz, las ofertas de compra se mantuvieron entre estables y bajistas en la rueda de hoy.

Por maíz con entrega contractual y agosto, la oferta cayó US$ 5/t hasta los US$ 180/t. No se descarta, sin embargo, la posibilidad de alguna mejora en este valor. Para la entrega en el mes de septiembre la oferta alcanzaba US$ 190/t, mismo que ayer, con octubre en US$ 195/t y noviembre en US$ 200/t.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, no tuvimos grandes novedades en precios. Por el maíz con entrega entre marzo y mayo la oferta fue de US$ 185/t, mismo que el día de ayer. En cuanto al maíz tardío de la próxima campaña, se ofrecieron US$ 170/t para las entregas entre junio y julio, sin cambios entre ruedas.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.

Por Luis Ciucci