La soja y el trigo cierran con subas en los mercados de granos

En el mercado local, se observó una buena dinámica comercial en términos generales. Respecto al trigo, destacó el número de compradores activos con aumentos en los valores ofrecidos para la próxima campaña comercial. En el caso del maíz, se mantuvo un buen número de compradores pujando por el cereal, con precios estables, aunque con algunas subas puntuales en tramos del actual ciclo comercial. Por último, en el caso de la soja recién aparecieron ofertas abiertas sobre el final de la jornada y en terreno alcista en sintonía con el mercado de referencia en Estados Unidos.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, el mercado de Chicago finalizó mixto entre los principales cultivos. Los contratos de trigo recuperan terreno y cierran la jornada con ganancias. Si bien el trigo de primavera mejoró levemente su condición de cultivos en los Estados Unidos, continúan las dudas por las cosechas en la Unión Europea y Rusia. Los futuros de maíz concluyen la jornada con leves bajas, debido a que se obtuvo una condición de cultivos mejor a la esperada por los analistas. Por último, la soja se negoció al alza en las posiciones cercanas. Aún faltan precipitaciones en Estados Unidos para poder asegurar los rindes de la campaña pasada, lo que impulsa los precios.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 96,8300 / 97,0300; + 0,03% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 300.212 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.406.441 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, recién aparecieron ofertas abiertas de compra sobre el final de la jornada. No obstante, según el registro oficial SIO-Granos hubo anote de negocios con anterioridad a la aparición de las ofertas abiertas, con foco en las entregas cortas y destacando también algunos negocios para descargar en la próxima campaña comercial.

Por soja con entrega contractual y para fijaciones, la mejor oferta se ubicó en US$ 335/t, es decir, un aumento de US$ 5/t entre ruedas. En moneda local, las ofertas se ubicaron en $ 32.440/t.

GIRASOL

En el mercado de girasol, no se presentaron cambios en la rueda de hoy. En este sentido, la oferta para la posición con descarga inmediata se ubicó nuevamente en US$ 350/t. Asimismo, la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se mantuvo en US$ 350/t.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, se observó un buen dinamismo en materia de compradores activos y posiciones abiertas de compra. Respecto a los valores ofrecidos, se mantuvieron estables los tramos de la actual campaña comercial mientras que con mejoras en las posiciones de la nueva cosecha.

Por trigo con entrega disponible, se ofrecieron US$ 220/t, sin cambios respecto a la rueda previa. Este mismo valor se ofreció para la entrega contractual y para septiembre.

Por el cereal de la nueva campaña apareció la oferta full noviembre en US$ 220/t. Luego, el mes de diciembre aumentó US$ 5/t hasta US$ 220/t. Por su parte, los tramos de negociación del año próximo también se ofrecieron al alza. El mes de enero se ubicó en US$ 225/t, es decir, un aumento de US$ 7/t. Mientras que el tramo febrero/marzo mejoró US$ 5/t hasta los US$ 225/t respectivamente.

MAÍZ

En el mercado del maíz, se registraron ciertas variaciones al alza en posiciones puntuales de la actual campaña comercial. Respecto a los segmentos del próximo ciclo comercial, se mantuvieron sin cambios las posiciones abiertas y los precios ofertados entre los compradores.

Por maíz con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 190/t, sin cambios respecto a las últimas ruedas de negociación. La entrega en septiembre se mantuvo en US$ 195/t, aunque se ofreció un tramo intermedio 15/09 al 15/10 en US$ 200/t. Luego, la posición full octubre mejoró US$ 3/t hasta US$ 200/t. Con noviembre/diciembre del 2021 en US$ 200/t respectivamente.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, no se registraron variaciones en las posiciones ofertadas. Para la entrega entre marzo y mayo del 2022, las ofertas de compra se ubicaron en US$ 190/t, mientras que la descarga entre junio y julio se mantuvo en US$ 175/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.



Por Luis Ciucci