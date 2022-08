La soja y los cereales volvieron a caer con fuerza en Chicago

En el Mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron la jornada en terreno negativo y los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario explicaron la causas que incidieron en los valores.

Los futuros de trigo registraron mermas como consecuencia de la menor incertidumbre en torno a la exportación de cereal ucraniano y a las ganancias del dólar frente a otras monedas. Así el cereal cerró el martes con una caída de unos US$ 10, quedando en US$ 284.

Por su parte, los contratos de maíz experimentaron reducciones por el envío de granos de Ucrania y a la mejora en las condiciones de los cultivos estadounidenses. El cereal cerró en US$ 232.

Finalmente, la soja también presentó disminuciones debido al mejoramiento en las condiciones del cultivo norteamericano y cerró en US$ 576, cuando ayer lo hizo en US$ 585. Asimismo, el efecto contagio de las caídas por las exportaciones ucranianas también presionó negativamente a la oleaginosa.

Qué pasó en la plaza local

En una nueva rueda de operaciones en la plaza local se presentó una disminución en la dinámica comercial, con menor número de posiciones abiertas, pero reincorporando ofertas de compra de girasol.

Por el lado del trigo se contó con una menor cantidad de ofrecimientos abiertos tanto de la actual como de la próxima campaña comercial. Por el cereal con descarga disponible, se ofrecieron abiertamente US$ 290/t, sin cambios entre jornadas.

En cuanto al maíz, se registraron cotizaciones alcistas para el cereal del corriente ciclo, mientras que no se presentaron ofertas de la cosecha 2022/23. Por el cereal con entrega inmediata, las ofertas se ubicaron en US$ 220/t, US$ 5/t por encima de las cotizaciones de la jornada previa

Finalmente, en el mercado de soja la industria local realizó ofrecimientos abiertos mayoritariamente estables entre ruedas. Por soja con descarga disponible, contractual y para la fijación de mercadería se ofrecieron abiertamente US$ 375/t.