La visión del “capo” de los molineros: “cuando nos hablan de compensaciones salimos corriendo”

La industria molinera viene con sobresaltos a partir de medidas oficiales que pegan de lleno en los márgenes, pero fundamentalmente generan ruido en la naturaleza del negocio. Los famosos fideicomisos impulsados por el entonces Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, provocaron un cimbronazo y el rechazo de gran parte del sector.

Ecos365 dialogó con el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, Diego Cifarelli, que volvió a fijar la postura de la entidad y fue muy crítico de la jugada oficial que volvería a implementarse, con la participación de algunas empresas.

- ¿Cuál es el presente del sector?

- Estamos atravesando un ciclo complicado, difícil, con los fideicomisos que hemos asistido, con las políticas que ha desarrollado el Gobierno y hemos transitado de la manera que mejor pudimos, no como quisimos. Y, al mismo tiempo, estamos tratando de que los molineros puedan sortear este año, donde hay muy poca oferta, con un trigo sostenido en precio y a la espera de una buena cosecha.

- ¿En qué instancia están los fideicomisos?

- El fideicomiso privado (que atendía el precio en góndola de la harina de kg y de fideos) terminó por este año porque se agotaron los recursos provenientes de la exportación. Y el que está en veremos, que arranca o no, es el FETA [Fondo Estabilizador del Trigo Argentino]. Hasta el momento hay 10 empresas participando y supuestamente los funcionarios dicen que hay más para ingresar. Lo cierto es que existe una gran resistencia del sector, que atiende la producción de harina para el pan y todos los derivados. Tratamos de interpretar al que no asiste, pero también al que está adentro. La federación en su momento rechazó la herramienta, pero permitió a los empresarios que tomen la decisión de participar o no.

- ¿Qué opinión le merece una iniciativa así?

- El fideicomiso es una herramienta difícil que bien concebida tiene algunos atributos, pero nosotros hemos sufrido mucho hace varios años (una década aproximadamente) con la vieja compensación donde han quedado molinos al borde de la desaparición. Entonces, cuando nos hablan de nuevo de compensaciones salimos corriendo. Preferimos un mercado libre de oferta y demanda, donde podamos ofrecer nuestro producto al precio que realmente cuesta, sabiendo que la sensibilidad de la oferta – demanda en el precio de la harina no es tan grande y que hoy ya se terminó el debate de cuánto forma parte del costo del pan la harina, porque sabemos todos que es entre el 18 y el 22%. Pero bueno, nos tenemos que someter a la decisión de la autoridad de aplicación y ahí están las industrias, algunas optando por ingresar y otras no.

Diego Cifarelli, presidente de la FAIM, fue muy crítico con los famosos fideicomisos.

- ¿Cómo están los costos en la actividad?

- Con respecto a los costos, hemos podido reflejar parte de lo que hoy vale el trigo, porque aquel que lo tiene lo hace valer. Estamos pagando la tonelada por encima de los $50.000, hablando de lotes de gran calidad. Las pizarras no están reflejando realmente el movimiento molinero, la oferta está restringid y, nosotros tratando en silencio de poder sostener una demanda de harina que está muy firme de harina. Estoy en la vereda de que el productor defienda su producción y capacidad de gestión, pero también estoy en la vereda de los molineros que deben tener la materia prima necesaria para asistir a la sociedad.

Una “locomotora” sin el lugar que merece

Con los cambios de Gobierno, además de la llegada de nuevos nombres, se produjo un reacomodamiento de áreas que incluyó la desaparición de dos ministerios claves para el sector, como Producción y Agricultura. Al ser consultado sobre este punto, Cifarelli fue contundente: “me duele que la agroindustria no tenga una cartera de envergadura”.

- Definitivamente no cayó bien la supresión de las áreas

- Yo soy un defensor acérrimo de las virtudes de la agroindustria en Argentina. Está llamada a ser el artífice del resurgimiento de nuestro país y me duele que no tenga una cartera acorde al tamaño de lo que significa semejante locomotora. El potencial que ha demostrado tener el complejo agroindustrial no merece análisis ya, porque está totalmente comprobado. Estamos aportando un récord de ingresos de divisas y creo que merecemos un tratamiento particular y especial y todavía no ha tenido el trabajo selectivo que merece un sector tan pujante como la agroindustria argentina.