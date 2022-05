Lanzan financiamiento de hasta $5 millones para pymes inclusivas

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPyME), abrió este lunes la convocatoria al programa Producir con Equidad, que destina un total de 210 millones de pesos para apoyar a PyMEs y cooperativas que desarrollen proyectos con enfoque de género. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de agosto próximo.



La iniciativa Producir con Equidad, se realiza en el marco de un proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La misma, brinda financiamiento a través de Aportes No Reembolsables (ANRs) de hasta 5 millones de pesos para acompañar a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas que propongan incorporar o consolidar prácticas de gestión y producción con enfoque de género.

“La política productiva también debe apuntar a reducir las desigualdades de género existentes en el sector y por eso tenemos diferentes herramientas crediticias, de capacitación y acompañamiento para que pueda haber más igualdad de oportunidades, más crecimiento inclusivo y menos inequidades”, explicó el titular de la SEPyME, Guillermo Merediz.



Los proyectos que se presenten a esta convocatoria deberán fomentar la capacitación y la incorporación de mujeres y personas de identidades de género no binarias en rubros masculinizados y en procesos de desarrollo productivo, o desarrollar productos y servicios que mejoren las condiciones de vida de las mujeres e identidades de género no binarias.



A su vez, la línea apoya la contratación de asistencia técnica para la implementación de protocolos, códigos o normativas que promuevan prácticas de equidad y erradiquen desigualdades y violencias por motivos de género en el ámbito productivo; el desarrollo de mecanismos que garanticen el acceso igualitario a las oportunidades de promoción profesional para varones, mujeres y otras identidades de género no binarias; la incorporación del enfoque de género en la política de comunicación interna y externa y en la comercialización o promoción de los productos o servicios ofrecidos.



El ANR cubre como máximo el 80% de cada proyecto y podrá destinarse a la adquisición de maquinarias y equipamiento que impliquen la capacitación de mujeres para su operación. Además, podrá destinarse a gastos vinculados a la adecuación de instalaciones, que permitan la incorporación o la mejora de condiciones para mujeres y/o identidades no binarias en lo que refiere a infraestructura de cuidado o de accesibilidad al trabajo.



A través de esta línea se podrán, a su vez, realizar gastos por ensayos, normas, estudios, la obtención de registros, homologaciones, habilitaciones y certificaciones, y también se podrá financiar el capital de trabajo incremental directamente vinculado a la ejecución del proyecto y servicios de formulación y acompañamiento brindados por una institución de apoyo PyME. Para más detalles de cómo acceder se puede visitar https://www.argentina.gob.ar/servicio/acceder-un-anr-para-proyectos-productivos-con-perspectiva-de-genero