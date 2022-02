Larreta rechazó el traspaso de colectivos y dijo que atenta contra "la autonomía de la Ciudad"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este jueves que la decisión del gobierno nacional de traspasar el servicio de colectivos a la órbita porteña es un nuevo ataque de la Casa Rosada.

“Es una muestra más de los embates, un avance sobre la autonomía de la Ciudad. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación”, describió el mandatario durante un acto en el Centro de Monitoreo Norte del Anillo Digital ubicado en el límite entre CABA y Vicente López, en el que se anunciaron mejoras en materia de seguridad.

El Jefe porteño expresó su rechazo a la iniciativa que pretende quitar los aportes económicos nacionales para financiar el valor del boleto de colectivo: “Es una muestra más de los embates del Gobierno nacional contra la Ciudad”, sostuvo Larreta.

Vale destacar que, el secretario de Transporte, Diego Giuliano, aseguró que el proyecto de que Capital Federal pase a regular y a controlar las líneas de colectivos "exclusivas de su territorio", no es "unilateral" sino que ya fue planteada por "varios gobernadores e intendentes".

Giuliano precisó en diálogo con la agencia Télam, que el traspaso de líneas de colectivos a la jurisdicción porteña "solamente involucra a las 32 líneas que circulan dentro de CABA" sobre un total de 135 sumando a las interjurisdiccionales. En ese sentido, afirmó que se trata de "recomponer una equidad federal, haciendo cumplir una ley que data del 2012".

Detalló, además, que se viene conversando con gobernadores y municipios, respondiendo a los reclamos que vienen realizando desde hace tiempo, por ejemplo, Córdoba, Rosario y Santa Fe". Desde diversas jurisdicciones hace tiempo se quejan de las diferencias de tarifas (las que pagan los usuarios) entre algunas provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Críticas de Jorge Macri

A su vez, el ministro de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri cargó contra el Gobierno y aseguró que es "una medida inconsulta e injusta" para los ciudadanos que transitan a diario por Buenos Aires.

“Hay un sistema constante de complicarle la vida a quienes trabajan. Esta medida inconsulta e injusta ya se manifestó en la suba de tarifas de energía. Ahora quieren quitar sus subsidios y que aumente el precio del boleto”, aseguró Macri en la conferencia junto a Larreta.

El funcionario explicó que “esas 34 líneas de colectivos no dependen de la Ciudad” y que “si la Nación quisiera hacer el traspaso, hace falta un acuerdo y buscar soluciones conjuntas”, aclaró. “Si en esta ciudad estuviera gobernando alguien del mismo color político, esto no tendría ninguna relevancia y no se conocería nada de cómo se manejan los subsidios”, dijo.

En esa línea Jorge Macri señaló que ”nadie dice cómo se reparte el valor del subsidio en la Provincia, acá del otro lado de la General Paz el boleto vale 18 pesos”. Además intentó cargar la responsabilidad del futuro aumento del valor del pasaje de colectivo al Gobierno nacional: “Si retira el subsidio seguro va a haber un aumento del boleto”, advirtió el ministro de Gobierno de la Ciudad.