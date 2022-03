Las cinco claves que definen el resultado para el productor en el 2022

Hace meses el mercado de commodities se ve sacudido por una serie de eventos extraordinarios, entre los que se cuela también la política nacional e internacional. Sequía en Sudamérica, convulsión en el mercado de insumos, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, la renegociación de la deuda con el FMI y los compromisos asumidos para ello, se suman a las decisiones de política doméstica y que afectan al comercio de granos.

Entre estos últimos se encuentran los Fideicomisos de productos agroindustriales, el acceso al mercado de cambios para la importación de fertilizantes, la actuación del Consejo Agroindustrial Argentino en la promoción del Proyecto de Ley de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, retenciones y política ambiental.

La Bolsa de Comercio de Rosario presenta un recorrido por los principales temas para dar respuesta a las claves que definirán este año el resultado para el productor del agro argentino.

Clave #1 - Perspectivas climáticas para el otoño 2022

A poco de comenzar la campaña fina, las miradas están puestas en lo que sucederá con el clima. Transitamos dos años consecutivos (campaña 2020/21 y 2021/22) con el fenómeno "La Niña" (precipitaciones por debajo de las normales), el cual potenció el descenso de reservas de agua en la mayor parte de la región central, con consecuencias en los rindes en maíz y soja. La campaña 2021/22 será la de la producción más baja de soja de los últimos 14 años en la Región Núcleo.

La NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos) emitió un nuevo índice ONI, el cual tiene un valor de -1. Esto quiere decir que se mantiene el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial, por lo cual continuará el fenómeno La Niña durante los próximos meses.

Hay una probabilidad del 77 % de contar con este evento hasta marzo-mayo de 2022 y una transición a la neutralidad, con un 56 % de probabilidad, durante mayo-julio 2022. La extensión de este fenómeno será clave, ya que la superficie de trigo estará condicionada por las reservas de agua a la siembra.

Clave #2 – Márgenes y relación insumo producto, ¿qué trae la campaña 2022/23?

Hubo muchos cambios y, en especial, en los últimos días ya que se sigue registrando una gran volatilidad en los precios de soja, maíz y trigo. De acuerdo con la proyección realizada para la campaña 2022-2023, considerando los precios actualizados al viernes 4 de marzo, los márgenes calculados son los siguientes:

Puede observarse que el maíz temprano continúa liderando la tabla de márgenes con 790 USD/ha en campo propio. El doble cultivo trigo/soja queda en segundo lugar con 714 USD/ha. En este ranking de márgenes la soja temprana en campo alquilado sigue quedando en última posición con un margen neto de 50 USD/ha.

Sin embargo, para poder obtener mayores precisiones de lo que ocurra con las siembras de trigo 2022 los productores aún necesitan dar por cerrada la cosecha gruesa para poder evaluar la factibilidad económica de afrontar un cultivo u otro que permita minimizar riesgos.

Clave #3 – Materias primas, ¿hacia dónde van los precios?

A un mercado que ya venía convulsionado por las tensiones en las cadenas de suministro post pandemia y el impacto de la sequía en Sudamérica, se suma el conflicto bélico en la región del Mar Negro, proveedor clave de energía, fertilizantes y commodities agrícolas al mundo. Con ello, los precios de referencia en el mercado externo han mostrado un fuerte impulso alcista, aunque con una deferencia: la suba real descontando la tasa de inflación en EE. UU. no es tan pronunciada como el incremento nominal en las cotizaciones.

Con relación a los commodities agrícolas, el gráfico a continuación exhibe la participación de Rusia y Ucrania en las exportaciones totales de productos agroindustriales seleccionados para la campaña 2021/22. Puede observarse que, en aceite de girasol, cebada, trigo, maíz, entre otros, el market share varía entre el 80% y el 20%. En trigo, particularmente, Rusia ocupa el segundo lugar y el primero en exportación de fertilizantes.

Respecto a las posibilidades que tiene el país de generar un mayor ingreso por la suba externa de precios, vale la pena analizar dos dimensiones: el porcentaje de la mercadería ya comprometida del sector productor, y el volumen que efectivamente le resta a Argentina por vender al mundo.

En el caso de las compras domésticas, producto de la menor cosecha como consecuencia de la sequía, el volumen de trigo, soja y maíz que a la fecha no tiene puesto precio en firme se encuentra levemente por detrás del año pasado, y 22 millones de toneladas por debajo del récord histórico en febrero del 2019.

Con relación a las ventas al exterior, el panorama es aún más ajustado. Argentina ha pactado ya la entrega de 41 millones de toneladas de trigo, maíz, poroto, harina y aceite de soja al exterior de la campaña comercial 2021/22, el segundo volumen más alto de su historia, sólo por detrás de la campaña 2019/20. Mirando hacia el futuro, queda claro que hoy el mercado está pagando una prima por incertidumbre, y es difícil saber hasta cuándo se mantendrá esta situación.

En general, son cuatro los factores principales que hoy mira el mercado: la geopolítica mundial, la inflación global y la reacción que tomen las economías centrales frente a ello que puede afectar la tasa de interés, el comienzo de las siembras de la campaña gruesa en EE. UU. y la política comercial doméstica.

Clave #4 – El impacto del acuerdo con el FMI para el sector agropecuario

El acuerdo alcanzado por el país con el FMI prentende alcanzar un sendero de sostenibilidad de la deuda y presenta como condición necesaria un reequlibrio de las cuentas públicas. El gobierno propone mantener la recuperación económica y social en curso y, al mismo tiempo, abordar los desafíos en materia de 1) finanzas públicas 2) fortalecimiento de la balanza de pagos 3) reducción de la inflación y 4) mejorar la resiliencia del crecimiento.

En el plano fiscal, se presenta un plan plurianual más exigente que el previsto por el gobierno en el Proyecto de Presupuesto 2022, ya que en las tratativas con el FMI se negoció un guarismo menor de 2,5% para el presente año. Dado que se busca implementar una política de crecimiento del gasto real. Habrá que evaluar cómo impacta esto sobre un esquema gradual de reducción en las alícuotas de las retenciones a los productos del campo y la agroindustria, que habitualmente es solicitado por el sector.

En el sector externo, se procura mantener una situación de estabilidad de la balanza de pagos. Al 28 de febrero de 2022, las reservas internacionales netas se estiman en solamente en US$ 964 millones a pesar del ingreso extra de dólares del campo en el último año por aproximadamente US$ 10.135 millones. En este sentido, no existiría margen para un atraso real del tipo de cambio. Pero preocupan las importaciones de insumos y bienes de capital, que de no mejorar en el corto plazo podrían afectar el balance cambiario.

En materia inflacionaria, el gobierno busca atacar la problemática del aumento generalizado de precios desde un enfoque multicausal. Entre las medidas que afectan al productor, se encuentran los fideicomisos tanto en maíz, trigo y girasol. Este tipo de políticas perjudican el precio plausible a percibir por el productor ya que es un costo que se traslada hacia el último eslabón de la cadena, es decir, quienes producen los commodities agrícolas.

Por último, entre las negociaciones con el FMI se procura mejorar la resiliencia del crecimiento. En este punto, el productor y el sector agroindustrial en su conjunto se podría favorecer especialmente en disminuciones de costos logísticos si se efectivizan proyectos de rutas y mejoras en ferrocarriles. A su vez, el gobierno se encuentra en un proceso de implementar políticas que potencien la producción de sectores dinámicos en exportación, lo cual es un punto clave para el sector agroindustrial.

Clave #5 – Política agropecuaria y desafíos para el campo y la agroindustria argentina

Respecto a los principales desafíos de la política doméstica que afectan al agro, la Bolsa de Comercio de Rosario.

- No aprueba las propuestas impulsadas por el Gobierno Nacional en materia de constitución de fideicomisos de productos agroindustriales por considerar que no brindan una solución efectiva a la inflación, que interfieren en el normal funcionamiento de los mercados y se traducen en un costo adicional para la producción, ya afectada por una situación hídrica extrema. Por todo ello, sus efectos a mediano y largo plazo resultan negativas para la producción, la exportación y la generación de divisas.

- Destaca la necesidad de asegurar la importación de fertilizantes a tiempo, garantizando el acceso de las empresas al MULC a tal efecto. Potenciales limitaciones a las importaciones de fertilizantes por falta de dólares podrían generar caídas en la producción agrícola por baja en los rindes, impactando negativamente en las actividades agroindustriales.

- Participa activamente en la definición de un proyecto de ley para generar incentivos a la inversión agroindustrial en los próximos 10 años, el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, en el seno del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

- Apoya el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de largo plazo, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, a riesgo empresario y sin aval del Estado (Decreto N° 949/20) para el dragado y balizamiento de la vía navegable troncal del Río Paraná de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

- Se involucra con el crecimiento sustentable y sostenible a través del Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN). Busca mecanismos para adecuarse a la demanda ambiental del futuro, entre las cuales el Pacto Verde que asumió la Unión Europea (UE) pueden tener, de ser aprobadas, un impacto significativo a través de normas de deforestación y aumentos en los fletes marítimos que afecten negativamente los precios que reciben los productores argentinos por sus granos.