Las claves para terminar los pendientes en el trabajo

Procrastinar es uno de los mayores males y riesgos de los emprendedores, y esto se puede generar en parte por falta de un hábito que nos ayude a establecer tiempos de trabajo y en general a la mala organización y constantes distracciones.

Sin embargo, existen algunos trucos que te pueden ser útiles para tener una jornada más llevadera al momento en el que finalmente decidas resolver todos esos asuntos pendientes.

Dividir el tiempo

Mejor que tener que realizar todas las tareas que no te encantan en una sola sesión de trabajo es aprender a dividirlas con otras tareas más agradables, de modo que al final del día o el mes no tengas una pila de trabajo acumulado. Trabaja activamente en estas tareas durante 50 minutos, descansa 15 y después dedícate a hacer otra cosa. También, para hacerte a la idea, te recomiendo que establezcas un horario o tiempo específico de tu día para cumplir con estas actividades.

Motivación

Claro que puedes recompensarte con algo que te haga feliz después de una jornada de trabajo, ebe ser algo que te mantenga lo suficientemente motivado para terminar con tu horario laboral sin interrupciones. Recuerda que mientras más interrumpas tus sesiones de trabajo más tiempo tardarás en terminar.

Deshacerse de las distracciones

Apaga el celular o ponlo en silencio y colócalo lejos de ti para evitar que sea una distracción. Aleja toda clase de objetos distractores y si vas a escuchar música asegúrate que se trata de una lista de reproducción en la que no tengas que intervenir. No importa si trabajas en casa u oficina, si compartes espacio con alguien más solicita que no se te interrumpa durante el periodo de tiempo que consideres pertinente para terminar con el trabajo.

Repartir las tareas con tu equipo

Distribuye las tareas para que se puedan realizar en un periodo más rápido de tiempo y para que no cargues con todo el trabajo. La cuestión aquí es que, como líder, no todas estas actividades podrán ser repartidas entre tu equipo y muchas de ellas aún serán tu responsabilidad, en esos casos no habrá más remedio que aplicar los consejos anteriores, verás como terminas antes de darte cuenta.