Las definiciones del CEO de AGD sobre hidrovía, trenes, mercados y nuevas inversiones

El CEO del grupo alimenticio Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, dialogó con Ecos365 y dejó varias definiciones sobre las futuras inversiones de la compañía, los nuevos productos que proyectan lanzar. También dio su punto de vista sobre la relación del sector con el gobierno nacional y el mercado del trigo en este escenario que todo hace presuponer que habrá intervención estatal, las negociaciones sobre la Hidrovía y el sistema ferroviario.

Urquía estuvo en Rosario para participar de la Cumbre Federal de Bioeconomía, que se realizó esta semana en Rosario y fue organizado por el gobierno de la provincia de Santa Fe conjuntamente con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El empresario hizo un alto en el encuentro y habló de todo con Ecos365, porque además de los temas locales analizó los efectos de la guerra, el avance de Estados Unidos con el HVO y las perspectivas de precios para los granos

-¿Cómo es la inversión que están pensando en Terminal 6?

- Estamos en una industria que es muy dinámica y que si vos parás de invertir es como retroceder. Estamos invirtiendo permanentemente a pesar de que hemos pasado dos años complicados. Fundamentalmente por la bajante del río Paraná, que nos hizo llevar mucha mercadería a los puertos del sur con los costos que eso significa.

Es un tema circunstancial y se regularizará todo en el corto plazo. Se ha puesto en marcha esta unión que hicimos con la gente de Central Puerto, donde ellos pusieron una generadora de energía -con los gases de escape de la turbina producen una caldera a vapor- y nosotros le compramos el vapor para Terminal 6.

Ellos de esa forma bajan el costo de la generación de energía y a nosotros nos baja el costo de la generación de vapor. La obra se retrasó por la pandemia, es una inversión de 400 millones de dólares que hizo Central Puerto. Nosotros simplemente firmamos un contrato con el compromiso de retirarles el vapor. Con eso somos muy competitivos.

- ¿Las inversiones las están pensando para mejorar costos más que por el lado de las ampliaciones?

- Siempre estamos pensando en mejorar costos pero básicamente nos interesa aumentar facturación.

- En un momento donde la industria tiene bastante capacidad ociosa, la inversión es por el lado del almacenamiento, de logística no del crushing.

-No de crushing por ahora no. Hay una cuenta que va a venir adicionada a la que viene de Paraguay, de Bolivia en el corto plazo, que va a venir de la zona oeste de Brasil.

- ¿Eso cuánto podría sumarle a la región?

- Yo creo que a la molienda de la región además de la que viene de Paraguay, que es bastante, seguramente le vas a sumar unos 3 ó 4 millones de toneladas. Requiere tiempo porque aunque no es una constante, las bajantes del Río Paraguay al norte impiden a veces la navegabilidad. Acá no te impiden navegar porque cargas menos, pero allá aunque cargues menos no se puede navegar.

- ¿Cómo estás viendo el mercado hacia 2023?¿Cómo lo estás mirando después de que la Guerra disparó los precios y ahora se acomodaron hacia abajo?

- Creo que vamos a tener un mercado sostenido. La soja después de aplicarse el dólar soja bajó la cotización. Los números de oferta y demanda mundial son estrechos. Si por algún motivo el clima no acompaña en Brasil y en Argentina vamos a seguir teniendo precios sostenidos. A pesar de lo que dicen que hay recesión en el mundo que es cierto, nosotros pensamos que la recesión se da en la industria automotriz por ejemplo. Los europeos gastan el 20% de sus ingresos en alimentación y el 80% en otros bienes. Entonces la recesión en nuestro sector se siente menos.

-Después del dólar soja, está el rumor en el mercado de que con el trigo pueda haber algo así.

-Acá me parece que tenemos que aplicar el sentido común. El pan y la harina es un elemento para el mercado nuestro muy importante. Tenemos que hacer un buen balance de cuánto necesitamos, después de que sepamos de cuánto es la cosecha. Tenemos que saber con exactitud si van a ser 15 millones o lo que sea, vemos los compromisos de exportaciones y hay que hablar con los exportaciones y vemos cómo lo postergamos o lo trasladamos a otro producto como maíz, soja.

- Ese esquema de cierra más que un fideicomiso.

-Es encarar la realidad. Rusia cuando tiene problemas con el trigo cierra la exportación y otros países lo mismo. No es lo mejor, pero no creo que podamos vivir en un país donde el trigo falte o suba de precio muchísimo.

-Están haciendo inversiones fuertes con el maíz. Hay una sombra con el maíz de primera que se viene por la seca. ¿Ves presión por el lado del maíz también? Si bien no es tan urgente como el trigo.

-Cada vez más la siembra de Argentina es siembra de segunda. Hay un stock importante de maíz en el país, cosa que de trigo no es tanto. Creo que tenemos que esperar, si se dan las lluvias las cosas van a cambiar y la siembra del maíz de segunda se va a mantener o va a crecer. En córdoba que es distinto a la pampa húmeda que es la frutilla del postre del país.

-En el mercado decían que con el dólar soja es más difícil que el productor libere el maíz o el trigo que queda ¿Cómo hacer para seducir y que se libere esa mercadería?

-Lo que lo va a seducir al productor es que el clima acompañe. Soy optimista, el clima tiene que acompañar y la gente va a vender. También hay que regularizar es qué hace el productor con el dinero. Si quiero comprar un camión no hay. Quiero comprar una cosechadora, no hay. Tienen que solucionar temas de importación de productos estratégicos.

-Con respecto al combustible para aviones y dijiste que había una posibilidad ¿lo ves en el corto plazo?

-El combustible de aviones ya es una realidad en California y en algunos estados americanos. El temor que tenemos si no negociamos como país con Estados Unidos de tener por lo menos un horizonte, que cuando empiece a ingresar producto Argentino, nos empiecen a recortar el ingreso. La cancillería, el sector privado y los gobiernos provinciales tienen un desafío. En Córdoba cuando tocan el etanol saltan. En Santa Fe cuando tocan el biodiesel saltan. Y así tendrían que actuar todos.

-Pero todavía no tenemos ese contrapeso con el sector petrolero.

-Los petroleros de a poco se han dado cuenta que en el futuro van a ser actores importantes en el biocombustible. Lo único que tiene el fósil hacia el futuro es mantenerse o caer pero nunca crecer. El petróleo hoy es mala palabra para los jóvenes.

-¿Cómo estás viendo el proceso de negociación de la hidrovía que inició el gobierno? Van a abrir un sistema de operadores ¿Estás viendo que avanzan o que lo van a dejar para la próxima administración?

- De lo que es transportable ferroviariamente es mucho más que del 8%. En Tucumán y Salta, nosotros solos, estamos trayendo casi el 67%. Hablando con el ministro de transporte unos días atrás, le decíamos que nos tienen que ayudar a dar informaciones que sean clarificadoras. Los vemos con vocación de prorrogar por lo menos por 10 años, ya no con un contrato de concesión sino con un contrato de operación con el Belgrano Cargas y Logística que se va a hacer cargo de todo el material de las concesiones actuales.

-Y después cada compañía su convoy.

-Definitivamente. El open access. El Estado ahora toma la infraestructura y la tiene que mantener. Una vez que culmine ese mantenimiento o renovación se inicia el open access.

-¿Y ahí cómo se hace la operación con un privado?

-Nosotros seguimos transportando como hasta ahora nada más que vamos a depender del Belgrano Cargas y Logística.

-Le tienen que pedir permiso para operar.

-Ellos nos van a dar los permisos de paso, van a manejar le ingreso al Gran Rosario. Todo lo que sea infraestructura y tráfico lo manejan ellos. Nosotros vamos a conseguir los clientes, los originadores, vamos a transportar y las descargas. Ahora se va a habilitar el desvío de la ciudad de Santa Fe, el circunvalarte. Eso le va a permitir al Belgrano Cargas bajar la rotación de Chaco a Rosario en dos días. Ahí han invertido casi 100 millones de dólares.

-Así como en el tren está la Hidrovía ¿cómo estás viendo el proceso?

-Noto en el Gobierno que tienen muchos deseos de acelerarlo también. Creo que fue la única obra que logró mejorar el ingreso del productor tranqueras adentro, por la disminución de flete marítimo. A la Hidrovía se le está haciendo muy mala publicidad como si esto fuese el antro de la droga. Yo no digo que no haya droga, pero eso hay que controlarlo. Hablan de contrabando. En cada puerto está la Prefectura, la Aduana, es imposible hacer algún tipo de maniobra. Lo que sí ves es pasar barquitos, barcazas que vienen de Paraguay, eso es lo que hay que controlar. Y no son los dueños de las barcazas, son los capitanes o los colaboradores.

-Con el proceso de inversiones ¿Qué están pensando para el 2023? Más allá de Terminal 6.

-Si la economía se encamina como todos pensamos, nosotros tenemos muchas inversiones atrasadas. Tenemos que hacer inversiones no de incremento de capacidad sino de eficientización y de nuevas tecnologías en algunas plantas que tenemos en General Dehesa. Sí estamos de terminar de poner en marcha una ampliación importante de la capacidad de producción de mayonesas. El mercado de mayonesa tiene un crecimiento exponencial en Argentina. Cualquiera de estas inversiones no maduran en el corto plazo maduran en uno o dos años. Y después ampliando alguna capacidad en los acopios que están lejos de los puertos, tratando de eficientizar la logística. Estamos mirando muy de cerca el tema de los biocombustibles.