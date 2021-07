Las exportaciones agroindustriales crecieron 25% hasta los US$ 19.500 millones

Las exportaciones agroindustriales crecieron 25% interanual en los primeros cinco meses del año al superar los US $19.500 millones, lo cual representa 7 de cada 10 dólares que ingresaron al país, según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). De esta manera, entre enero y mayo las exportaciones en valor FOB ascendieron a US $19.511.074.948, lo que significó un aumento de US $3.950 millones respecto al mismo período de 2020.

"Las exportaciones nacionales cada vez se ven más volcadas hacia los productos de la agroindustria, cuya participación relativa en el total de las ventas externas creció 10 puntos porcentuales en tan solo cuatro años, alcanzando la marca del 69,5% en los primeros cinco meses de 2021", indicó la BCR en un informe publicado este martes.

Así, "7 de cada 10 dólares que ingresaron en exportaciones en 2021, se deben al campo, la agroindustria, y sectores relacionados", explicó la entidad. Más allá de este salto, "la dinámica dentro del sector no muestra un comportamiento homogéneo, con ramas de la actividad que han expandido sus ventas externas y otras que las han visto contraerse".

En este sentido, el complejo oleaginoso fue uno de los que más creció, al representar por sí solo el 37,5% de las exportaciones nacionales, al concentrar ventas por US$ 10.500 millones en cinco meses, un incremento del 57% en términos interanuales.

"El gran puntal del sector fue el rally de precios internacionales: el valor FOB de venta del aceite de soja creció un 55,2 % promedio interanual en el período enero-mayo, con las harinas y pellets creciendo 37,1%", marcó la BCR.

El otro sector que experimentó un gran crecimiento interanual fue el forestal, cuyas exportaciones crecieron un 66% en el período enero-mayo, seguido por el complejo azucarero con un crecimiento del 55% y el de la miel, con despachos que mostraron un 29% de aumento, mientras que las bajas más marcadas se registraron en los sectores avícolas (-18 %), hortícola (-16 %) y frutícola (-12 %).