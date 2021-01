Las exportaciones incrementales de vehículos no pagarán retenciones en 2021

El Gobierno, a través de los ministerios de Desarrollo Productivo, Economía y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, acordó con los representantes de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) un nuevo esquema de retenciones para 2021, según el cual las exportaciones incrementales de la industria automotriz no pagarán derechos de exportación.



Así se resolvió en un encuentro virtual que se realizó hoy en el Palacio de Hacienda, del que participaron los secretarios de Política Económica, Fernando Morra; Política Tributaria, Roberto Arias; Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme.



Por Adefa estuvieron presentes su titular, Daniel Herrero; los vicepresidentes Thomas Owsiansky y Cristiano Rattazzi; el secretario Martín Galdeano, y el director Ejecutivo de la entidad, Fernando Rodríguez Canedo.



Durante la reunión, el Gobierno manifestó su intención de mantener durante este año los derechos de exportación en el mismo nivel que en 2020, aunque desgravando las exportaciones incrementales, que no pagarán retenciones.



En 2018, los productos de la industria automotriz estuvieron alcanzados por una alícuota de 12%, con un límite en pesos argentinos de $ 3 por cada dólar exportado. Ese sistema implicaba en su inicio una alícuota efectiva del 8%. Durante 2019 y 2020, las alícuotas efectivas abonadas fueron, en promedio, del 6% y 4,5%, respectivamente.



"La decisión del gobierno de llevar a cero por ciento las exportaciones incrementales de nuestras terminales automotrices marca la centralidad que ocupa esta cadena de valor en la política industrial. Es una política industrial que tiene como objetivo consolidar al país como una plataforma de exportación automotriz, promover las inversiones en todos los eslabones del complejo y fortalecer al entramado autopartista nacional con instrumentos que alienten a una mayor integración de partes nacionales en las unidades producidas en el país", afirmó Schale.



“El nuevo esquema diseñado para 2021 apunta a no aumentar la alícuota pagada durante 2020 (que se mantiene en 4,5%) y llevar a 0% lo abonado por las exportaciones incrementales”, sostuvo el secretario de Política Tributaria, y agregó que: “La medida busca promover las exportaciones, al tiempo que se defiende la sostenibilidad fiscal, en tanto se respetan los márgenes fiscales establecidos en la proyección de recursos del Presupuesto 2021, en los cuales la contribución de los Derechos de Exportación continúa siendo importante”.



Esta decisión se enmarca en la política industrial que lleva adelante el Gobierno, que apunta a que sean menores las retenciones a las exportaciones cuando hay mayor agregado de valor sobre un bien, lo que se traduce en más empleo de calidad para las argentinas y los argentinos. En esa misma línea, en octubre pasado se redujo la alícuota de los derechos de exportación de 5.125 posiciones arancelarias y luego, en enero, de otros 3.641 de productos industriales.



Por su parte, el secretario de Política Económica sostuvo que “la pandemia y crisis global determinó que 2020 fuera un año de exportaciones excepcionalmente bajas en casi todos los sectores. La definición de las exportaciones 2020 como umbral de acceso al beneficio de retenciones 0% es una señal clara que promoverá las inversiones necesarias para impulsar las exportaciones de una industria fundamental en la estructura productiva nacional”.



“El Gobierno y el sector privado se encuentran, en paralelo, trabajando en el diseño de un proyecto de Ley para la promoción de inversiones en el sector automotriz que establezca reglas de juego claras y de largo plazo que potencie la producción, las exportaciones y el empleo. Resulta prioritario el efectivo incentivo a las exportaciones con alto valor agregado para la recuperación económica de la post-pandemia”, concluyó.



De la reunión también participaron la subsecretaria de Tributación Internacional, Mariana Rivolta; su par de Programación Regional y Sectorial, Josefina Grosso, ambas del Ministerio de Economía, y la subsecretaria de Industria del Ministerio de Desarrollo Productivo, Julieta Loustau.