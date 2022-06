Las exportaciones lácteas argentinas crecen en volumen y facturación

Las exportaciones de inicios de 2022 fueron bastante inferiores a 2021, pero cabe aclarar que las operaciones de enero 2021 fueron muy elevadas ya que acumularon las exportaciones no realizadas a Brasil de diciembre 2020 que tuvieron dificultades de ingreso “por cuestiones burocráticas de ese país de destino”.

Ya en febrero se da una situación inversa, normales exportaciones en 2022 comparada con bajas exportaciones de febrero 2021 por los altos volúmenes del mes previo. Luego, en marzo y abril de este año también se dio un incremento significativo interanual en las exportaciones en volumen (menores dificultades logísticas) y obviamente en valor por el aumento de los precios internacionales. Para el mes de mayo se observa una normalización en volumen y se mantiene un diferencial importante en valor producto de los mejores precios.

“Gran parte de las exportaciones del primer trimestre del año se han realizado con mercadería que estaba en stock debido a la acumulación del mismo por las dificultades que se fueron dando en el transcurso de 2021 (principalmente baja disponibilidad de contenedores en particular y de logística en general)”, indicaron desde el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA)

En litros de leche equivalentes, las exportaciones crecieron el 9,4% y representaron en los primeros cinco meses de 2022, el 28,1% de la producción total. El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.883 para los cinco primeros meses del año, lo que implica un incremento del 22,2% respecto a 2021. En el caso particular del rubro Leches en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.878/ton., un 22,6% por encima del igual período del año anterior.

Volúmenes y destinos

El destino de las exportaciones (en función al monto en dólares) se conformó por: Argelia (33,7%); Brasil (17,5%), Chile (8,8%); Rusia (8,1%) y China (4,2%). Cabe remarcar que el restante 27,7% corresponde a más de 10 otros destinos.

Distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para los primeros cinco meses de 2022: 54,9% para leche en polvo; 20,2% para los quesos en sus diferentes pastas; 16,1% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); 8,8% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

La variación intermensual de las exportaciones fue de +4,5% en volumen y de +10,5% en valor (may/22 vs. abr/22). La variación interanual fue de -2,3% en volumen y +22,1% en valor (may/22 vs. may/21).