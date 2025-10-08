Las noticias desde EEUU se hacen desear y los bonos en dólares no encuentran el piso

Los bonos en dólares extienden las bajas con caídas de hasta 2% este miércoles, a la espera de novedades del viaje de Luis Caputo a Washington. En cambio, las acciones revierten la mala performance de este martes. Los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street rebotan hasta 3,7% y el índice S&P Merval de la bolsa porteña sube 1,4%.

Pese a los rumores que circularon las últimas horas, los títulos soberanos siguen a la baja ante la falta de anuncios concretos sobre el auxilio financiero de EEUU y persisten las dudas de los inversores mientras se complica el poder de fuego del Tesoro ante la quinta jornada de intervención cambiaria.

Los bonos con mayores bajas son el Global 2035, y el Global 2046 (-1,7%). En tanto le siguen el Global 2041 y 2048 (-1,67 y 1,60%, respectivamente).

Acciones: los ADRs y el S&P Merval rebotan

Por su parte, las acciones sí logran iniciar una recuperación parcial tras los duros recientes traspieses. Este martes, los ADRs rebotan hasta 3,7% encabezados por el papel de Banco Macro. Lo siguen Edenor (3,6%), Loma Negra (3,5%) y Supervielle (3,3%).

En tanto, el índice S&P Merval avanza 1,4%. De todas maneras, el panel líder de la bolsa local atraviesa un año para el olvido: acumula un desplome del 45% medido en dólares.