Las nuevas restricciones que regirán desde el viernes en Santa Fe

Omar Perotti anunció las medidas que regirán a partir de las 0 de este viernes y durante 14 días, hasta el 2 de mayo. El objetivo es frenar la curva de contagios que está teniendo la provincia de Santa Fe.

No habrá circulación nocturna a partir de las 21 y hasta las 6 de la mañana. Los cines, sobre los que la provincia tiene la atribución de definir, cerrarán sus puertas al igual que los casinos que ya venían con las persianas bajas. Los locales de los centros comerciales podrán hacer ventas con envíos y la modalidad take away, pero no habrá circulación interna de clientes.

Bares y restaurantes que tengan salida independiente a la calle podrán seguir funcionando, ya que el Gobernador afirmó: "Hay que cuidar las actividades que cumplen con los protocolos y que generan trabajo".

El comercio sufre modificaciones horarias para posibilitar que no coincida con el desplazamiento en transporte público a la escuela. Los locales no esenciales podrán abrir de 10 a 19, por otro lado, los esenciales que venden alimentos y medicamentos hasta las 20, para que trabajen los supermercados, almacenes y granjas con los clientes del barrio.

Por otro lado, las actividades deportivas grupales quedan suspendidas, y se limitan a individuales en espacios al aire libre, asimismo, no podrá haber reuniones ni aglomeraciones de personas en espacios verdes.

Las actividades religiosas, culturales y sociales se suspenderán. Teatros y recitales estarán afectados, incluso los que tienen lugar al aire libre como en el Anfiteatro Humberto de Nito. Los shows previstos se van a postergar o reprogramar. Actividad hípica en hipódromos, pesca deportiva y recreativa en modalidad desde costa y embarcados, navegación recreativa y actividades deportivas y de guarderías náuticas se verán interrumpidas.

Lo mismo sucederá con las competencias deportivas amateur o profesionales provinciales, zonales y locales en toda la provincia, entre otras cosas porque hay muchos viajes de delegaciones entre localidades que se quieren evitar. El fútbol profesional seguirá, porque depende de Nación.