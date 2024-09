Las pymes se plantan: "el descalabro tributario dificulta la competitividad"

En el marco de los festejos por el Día de la Industria, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, señaló que la industria es “un sector que necesita previsibilidad” y agregó: “Necesitamos que el Estado nos saque el pie de encima, no sólo a nivel nacional, sino también en cuanto a las provincias y los municipios, ya que el descalabro tributario hace que no seamos competitivos”.

El sector industrial de CAME realizó un plenario con más de 150 industriales pymes del país del que, además del presidente de la entidad, participó también el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación, Marcos Ayerra.

“Estamos convencidos de que la única que crea riqueza es la empresa privada y quienes generamos más empleo somos las pymes de nuestro país”, expresó González.

“Ser industrial significa estar profundamente comprometido con la cadena de valor de la producción y desempeñar un papel protagónico en el desarrollo económico de la nación”.

Desde CAME, se solicitó al Secretario estabilidad fiscal para las pymes con paulatino descenso de la presión fiscal; una alícuota reducida de ganancias para todas las pymes, como existe en muchos países del mundo; y una cuenta única tributaria con aplicación automática de saldos a favor a todos los impuestos.

González, Ayerra y Uboldi durante el acto con industriales pymes de todo el país.

Por último, el director del sector industrial de CAME, Juan Carlos Uboldi, aseguró que “Argentina arrastra un problema de inequidad fiscal creciente y de presión fiscal fuertemente desigual entre los contribuyentes tributarios”.

En materia energética, la entidad reclamó atenuar y ralentizar los aumentos para pymes y reducir la presión impositiva sobre tarifas.

Además, pidió continuar la capacitación laboral y el reentrenamiento de los operarios, acentuado los programas duales de las escuelas técnicas, promoviendo nuevos instrumentos de formación. También, se solicitó apoyar la industria del conocimiento con líneas de crédito fiscal y programas específicos.