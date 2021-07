Las razones por las que el empleo temporal en el Gran Rosario está en su mejor nivel en 15 años

Los indicadores oficiales dan cuenta de una recuperación del empleo formal tanto en el Gran Rosario como a nivel provincial en el primer cuatrimestre del año, tal como dio cuenta Ecos365 en un informe publicado el domingo pasado y en otro que salió en la semana. El nuevo dato es que la contratación temporal, que fue la primera en repuntar, lejos está de haberse estancado, e incluso sigue en pleno ascenso, lo que alimenta las expectativas de una mayor y más profunda reactivación económica para los próximos meses.

“Hoy estamos con un 25% de contratación de personal eventual en el Gran Rosario y la región”, confirmó Maximiliano Schellhas, director general de staffing & key accounts de Randstad. “Es mucho porque estamos mejor que en la prepandemia, e incluso acercándonos a buenos años como fueron 2006 y 2007”, agregó en diálogo con Ecos365.

El referente de la consultora de recursos humanos destacó que si bien la recuperación se da en todo el país, la región se convirtió desde fines del año pasado en un importante epicentro de reactivación que todavía no tocó techo. “Apenas arrancó la pandemia el personal eventual fue una herramienta muy usada para coberturas de licencias por covid: generalmente nos pedían gente para una o dos semanas”, recordó y añadió que pese a que la situación epidemiológica mejoró, la contratación de temporales no decayó, todo lo contrario.

Se estima que entre un 30% y un 40% del personal eventual contratado termina quedando fijo"

“Desde hace unos seis meses ya no nos llaman para cubrir una vacante por un corto periodo, sino que se retomaron los tiempos habituales de cobertura que están en torno a los seis meses”, resaltó Schellhas. En este sentido, ponderó que las empresas mantienen a sus contratos y siguen pidiendo más por distintas razones: algunas porque ya no les alcanzan las horas extras de sus trabajadores fijos por la gran demanda, otras porque siguen contando con colaboradores enfermos o con licencia, y también están aquellas que no se animan a sumar gente fija por las restricciones a los despidos o incertidumbre económica.

“Más allá de que los números son positivos, nosotros vamos con cautela, porque en otras ocasiones ha habido repuntes que después cayeron y derivaron en crisis”, advirtió el especialista. Más allá de esto, reconoció que el sector en el que se desempeñan es un buen termómetro para medir la actividad económica porque es lo primero que reactiva para luego estabilizarse. De hecho, un dato no menor es que las estadísticas marcan que entre un 30% y un 40% de los que empiezan a trabajar con un contrato con fecha de finalización, terminan quedando efectivos.

Sin embargo, Schellhas apuntó que aún queda margen de crecimiento con los temporales. “Todavía no se llegó a esa segunda fase y nosotros seguimos creciendo, no a tasas chinas, pero sí por goteo y en todos los sectores”, manifestó. En este aspecto mencionó a la línea blanca y frigoríficos como los rubros que se sumaron con más fuerza al listado que vienen encabezando cerealeras y maquinaria agrícola. San Lorenzo, Timbúes, Puerto General San Martín y el cordón industrial del Gran Rosario en general se convirtieron en las grandes estrellas que traccionan al resto.

¿Qué perfiles se están buscando? “Todo lo relacionado con la transformación digital, que antes estaban más acotado a tecnológicas, ahora se ha generalizado. Compañías de todo rubro piden personal para rubros como e-commerce, experiencia del cliente, experiencia del usuario, gente de logística, de delivery online y también de seguridad e higiene laboral, porque los protocolos sanitarios hoy rigen en todos lados”, respondió.