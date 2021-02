Las ventas de autos 0km crecieron un 10% en enero: los modelos más vendidos

Las patentamientos de automóviles registraron número similares al cierre del 2020, con un crecimiento interanual del 9,9 %. Durante enero se patentaron 44.972 unidades y hay expectativas para los próximos meses, informaron desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

"El contexto macro no permite que la actividad repunte y el mercado de durables no es la excepción. Durante el mes que acaba de terminar, las ventas diarias de vehículos 0km, que empezaron por debajo de los registros de enero de 2020, terminaron mejor, pero no tanto como para alcanzar los patentamientos que se habían alcanzado en el mismo mes de 2019", informó la entidad.

Si bien desde Acara destacaron que los patentamientos habían comenzado a recuperar el terreno perdido post ASPO, lo hicieron con una regresión a valores “normales” significativamente más bajos que en años anteriores.

En este contexto, se mantienen las expectativas de los concesionarios, que esperan vender durante este año cerca de 430 mil unidades si se cuenta con "la oferta y las medidas de incentivos necesarias". Ricardo Salomé, presidente de Acara destacó: "valoramos y nos esperanza este crecimiento del 10% con respecto al enero 2020 pre pandemia, venimos haciendo un esfuerzo muy grande los concesionarios para atender esta demanda que en enero estuvo muy activa. Salvo enero y diciembre, que por un tema estacional muestra números diferentes, somos optimistas que podemos tener un año positivo.

Números regionales

Santa Fe se ubicó cuarta en cantidad de patentamientos a nivel nacional, con 4.804 unidades vendidas en enero,, un 151,1% que en diciembre del 2020, cuando registró 1913 patentamientos. Solo quedó ubicada detrás de Córdoba(5.309 unidades), Capital Federal (8.398 unidades) y la provincia de Buenos Aires (14.359).

Patentamientos por modelo. Automóviles + Comerciales livianos

1 Fiat Cronos: 5.224

2 Toyota HILUX: 3.476

3 Peugeot 208: 2.230

4 Volkswagen AMAROK: 2.157

5 Ford RANGER: 1.839

6 Toyota Corolla: 1615

7 Toyota Yaris: 1584 5

8 Toyota Etios: 1560

9 Ford Ka: 1457

10 Chevrolet Onix: 1437

11 Volkswagen Gol Trend: 1271

12 Renault Kwid: 1145

13 Volkswagen T-Cross; 1068

14 Ford ECOSPORT: 1.092

15 Toyota Sw4: 1045