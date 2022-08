Las ventas en súpers de Santa Fe en agosto aumentaron más que la inflación

Las ventas de los supermercados aumentan más que la inflación. Entre junio de 2021 y 2022 las ventas reales subieron 1,4%, según informó el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). Los tres rubros que más crecieron fueron “Panadería”, “Alimentos preparados y rotisería” e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”.

También se registró un aumento en las ventas de autos 0km y una baja de las de usados. Durante julio se patentaron 3.889 autos 0km en la provincia de Santa Fe, un 2,7% más que el mismo mes de 2021; y se transfirieron 14.027 vehículos usadas, 5,4% menos en términos interanuales.

A su vez subieron las ventas de motos 0km y usadas. En julio se patentaron 4.385 motos 0km, un 7,8% más que el año anterior; a la vez que se transfirieron 5.009 motos usadas, 15,1% más que en julio de 2021.

El consumo de energía eléctrica no tuvo variaciones interanuales. Si bien hubo aumentos en los segmentos No residencial menor a 300kw (+3,6%), Grandes Usuarios (+3,4%) y No residencial mayor o igual a 300kw (+2%), el Residencial mayor o igual a 10kw bajó 4,3%.

Si se dio una importante suba en el consumo de gas residencial respecto al año anterior. En junio de 2022 la demanda de gas en la provincia de Santa Fe fue de 103.284 miles de m3 de 9300 kcal, un 21,5% superior al mismo mes del año anterior.

Por último, bajó la cantidad de permisos de edificación otorgados. Durante junio de 2022 se otorgaron 138.000 autorizaciones en toda la provincia de Santa Fe. Este valor es 26,5% inferior al del mes anterior y muestra una caída de 27,6% con respecto al mismo mes del año anterior.