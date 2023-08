Ley de Alquileres: sin número garantizado, Diputados tratará las posibles reformas

La oposición en la Cámara de Diputados intentará sesionar este miércoles para tratar una nueva regulación de los alquileres. Hasta anoche estaba en duda si las diferentes fuerzas opositoras conseguirán alcanzar el quorum ante la resistencia del oficialismo a dar el debate, pero finalmente lo alcanzarían. En caso de lograrlo, el siguiente paso que tienen por delante es unificar criterios entre quienes promueven cambiar la norma y aquellos que directamente buscan derogarla.

La sesión, que fue solicitada por el radical Mario Negri, está convocada para las 12, pero desde los distintos bloques sostienen que será difícil reunir los 129 legisladores necesarios.

Una de las principales dificultades de Juntos por el Cambio y del resto de las bancadas opositoras es que no hay consenso sobre en qué sentido avanzar.

Las miradas estarán puestas en el diputado de La Libertad Avanza y candidato a presidente de ese partido, Javier Milei, quien propone derogar la ley actual (para lo que se necesita una mayoría especial) y que no haya una regulación específica para los contratos de alquiler. Un sector de Juntos por el Cambio comparte esa mirada, pero otro apuesta a aprobar el dictamen de minoría.

Otros de los escollos que encontrará la oposición para acordar una postura es que la discusión se da en medio de la campaña electoral, donde Juntos por el Cambio busca contraponerse a La Libertad Avanza para que Patricia Bullrich pueda aumentar su caudal de votos. Como sea, la convocatoria servirá para que los distintos espacios vuelvan a medir fuerzas luego de varios intentos fallidos de sesión debido a la falta de acompañamiento de la oposición a las iniciativas del oficialismo.

Qué propuestas se debaten

En caso de que la oposición reúna los legisladores necesarios para el quorum, el oficialismo se sumará al debate para poner a consideración el dictamen de mayoría. Aún así, en esa bancada también hay diferencias respecto a la letra del proyecto. Algunos creen que ciertos puntos quedaron "descolgados frente a la actual situación económica".

1) La propuesta del Frente de Todos mantiene los principales puntos de la normativa vigente (contratos por tres años, actualizaciones anuales y ajustes a partir del IPC y el RIPTE), pero además promueve beneficios impositivos para los propietarios con el objetivo de incrementar la oferta de viviendas.

2) La iniciativa que impulsan Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Provincias Unidas busca que los contratos de alquiler sean de dos años, las actualizaciones cada tres o seis meses y que el inquilino y propietarios sean los que definan a partir de qué índice se hará el ajuste. También plantean incentivos para los dueños de los inmuebles.

Desde un lado y desde el otro admiten que si no se resuelve la espiral inflacionaria no habrá norma que solucione el problema de los alquileres. Otros sostienen que cada distrito debería regular el tema, más allá de que haya o no un marco a nivel nacional.