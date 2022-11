Linktree está agregando nuevas funciones para contenido premium

Linktree, una herramienta popular que se utiliza para enlazar a canales sociales y sitios web adicionales, está agregando una forma para que los usuarios moneticen el contenido que comparten en su página.

La nueva función de bloqueo de pago anunciada hoy permitirá a los creadores colocar un muro de pago frente a cierto contenido, como archivos PDF, grupos de mensajería o consultas 1 a 1. Los creadores pueden cobrar hasta $150 por cada pieza de contenido.

La función de pago no está disponible para los usuarios de Linktree en el plan gratuito, y los creadores no pueden usarla para cobrar contenido para adultos. Linktree no parece estar tomando una parte en este momento: la compañía se negó a confirmarlo en el registro.

Los Linktrees son una vista común en los perfiles de las redes sociales donde es difícil dirigir al público a otras páginas, como Instagram o TikTok. Los creadores usan herramientas de enlace en biografía para dirigir a los fanáticos a sus otras páginas, compartir artículos o recursos y agregar detalles de contacto. Pero en los últimos meses, la compañía de enlaces en biografía ha introducido más herramientas para creadores para sus páginas de destino, incluida una aplicación móvil para que los creadores actualicen su página.

En julio, la compañía se asoció con TikTok , lo que permitió a los TikTokers seleccionar una selección de sus videos en su página de Linktree, casi como un carrete chisporroteante de su trabajo que podría atraer seguidores y socios de marca.