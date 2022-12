Lionel Messi rompe un nuevo record que tenía un huevo en Instagram

Además de una Copa del Mundo y un conjunto completo de otros premios y records, Lionel Messi se ha llevado otra corona: la persona con la publicación con más "me gusta" en Instagram. Las imágenes que publicó después de que la selección argentina ganó la Copa del Mundo de 2022 acumularon casi 64 millones de me gusta. Eso es suficiente para vencer al ex poseedor del récord, una foto de archivo de un huevo sobre un fondo blanco con una leyenda que comienza: "Vamos a establecer un récord mundial juntos y obtengamos la publicación con más me gusta en Instagram".

El récord del huevo se ha mantenido desde principios de 2019 después de que superó una publicación de Kylie Jenner al acumular 19 millones de me gusta.

A pesar del historial de larga data del huevo, sus días estaban claramente contados: la lista de las 20 publicaciones más populares en Instagram ha estado dominada por Messi y otros futbolistas. Messi ocupa ocho lugares en la lista, siete de los cuales fueron publicados antes, durante y después de la Copa del Mundo de este año.