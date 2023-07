Llegaron las liquidaciones: las estrategias de los comercios locales para vender en un invierno atípico

El mes de julio es uno de los más esperados del año, no solo para los amantes del frío, sino también para los que aprovechan las liquidaciones al máximo. Marca el inicio de las rebajas en las colecciones de otoño-invierno que pueden llegar a valer desde un 20% hasta un 50% menos del precio inicial. En los centros comerciales rosarinos ya se pueden ver muchas de estas promociones que invitan a comprar en tiempos donde la inflación y los bolsillos flacos atentan contra el consumo.

Algunas marcas ya empezaron con las promociones y descuentos con diferentes medios de pago. Productos seleccionados como abrigos, camperas, sweaters y botas son los principales ítems que se pueden adquirir con rebajas de hasta mitad del precio al que empezó a comercializarse cuando apenas se lanzó la temporada invernal del 2023. Cabe destacar que por las altas temperaturas no fue en marzo como habitualmente sucede, sino que se retrasó hasta mayo.

Hoy por hoy, además de los carteles llamativos que anuncian desde un 20 a un 50% de descuento, cuotas sin interés o 2x1, una estrategia de peso de muchas marcas para atraer clientes y avisar que sus productos ya se encuentran rebajados o anunciar promociones especiales son las redes sociales. Una vidriería virtual para un público cada vez más enfocados en comprar lo que les gusta a mejor precio.

En este contexto, hay que pensar la liquidación como una época para renovar los clásicos teniendo en cuenta que las ofertas se extienden en general hasta la primera semana de agosto, cuando, poco a poco, los negocios comienzan a colgar en sus percheros la colección de la nueva temporada o simplemente "hasta agotar stock".

La estratégia de los comercios locales

Ecos365 dialogó con Jorge Sauan, dueño de la firma de indumentaria rosarina Unimong y detalló que las liquidaciones siempre llegan para la misma fecha que el Día del Amigo. A diferencia de Buenos Aires donde suelen anticiparse semanas antes. En su caso, la estrategia es empezar a liquidar productos puntuales como abrigos pesados y sweaters.

“Este año la gente se fijaba mucho en los precios, fue un año que el cliente caminaba, miraba, preguntaba, volvía o no volvía. Eso fue lo que marcó un poco la temporada. Esperamos que siga por lo menos así y que no decaiga”, explicó a este medio Sauan y agregó que si bien no se llegó a la venta que todo el mundo pretendía, no fue mala la temporada.

“Si llegamos con este ritmo, para lo que queda de acá a fin de año, creo que estaría 6 puntos. Mucho no se puede pedir con la inflación que hay y los problemas que ocasiona esta emisión de dinero descontrolada”, sentenció el comerciante.

Por su parte, Nelson Graells, empresario rosarino titular de Sport 78 al ser consultado por cómo venian las ventas aseguró que el mejor periodo hasta ahora se notó una semana antes del Día del Padre y el atraso que hubo, con temperaturas muy altas, le hizo daño a la temporada.

“Si continúa el frío un poquito más, se puede equiparar bastante. Los programas como Precios Justos ayudan a la venta y algunas liquidaciones ya se anticiparon. Por eso los clientes eligen camperas, camperas térmicas, polar, buzos, ese tipo de productos”, explicó el dueño de la cadena de ropa deportiva.

En cuanto a la estrategia que implementan para vender, el empresario reveló que “es tratar de que nuestros clientes consigan siempre los artículos que están buscando”. Un verdadero desafío cuando las trabas a las importaciones complican sobre todo a estos rubros.