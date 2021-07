Los Juegos Olímpicos de la pandemia: cuánto gastará Japón y qué ingresos obtendrá

El presupuesto actualizado para celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio alcanza los 1,69 billones de yenes, o sea u$s15.400 millones. Se trata de un aumento considerable teniendo en cuenta que para 2020 estaban estipulados gastos por u$s12.600 millones, y que originalmente cuando Japón obtuvo la sede en 2013, se dijo que la organización costaría u$s7.500 millones. Pero incluso el gasto final podría ser mucho mayor, ya la Junta Nacional de Auditoria de ese país estimó que se terminará destinando entre u$s22.000 y u$s25.000 a la cita olímpica.

Los juegos más caros de la historia

A todas luces, serán los JJOO más caros de la historia, ya que los últimos de Río de Janeiro costaron u$s13.600 mil millones, y los de Londres, de u$s14.900 millones. Pero tampoco quedarán muy lejos de los JJOO de invierno realizados en Sochi, Rusia, en 2014, que tuvieron un coste final de u$s21.800 millones, según detalló un informe del Comité Olímpico Internacional (COI).

En el caso de Tokio, los valores se dispararon cuando se decidió postergarlos un año por la pandemia. Adaptarse al coronavirus implicó nuevas construcciones y la expansión de las ubicaciones programadas para eventos y hoteles. Los costes de aplazamiento por la renegociación de contratos y estas obras extras, sumados a los gastos en energía, se llevaron u$s2.800 millones. Por su parte, la construcción del Estadio Nacional de Tokio, donde se realizarán las principales ceremonias, costó u$s1.400 millones, y eso que se canceló el proyecto original de la arquitecta Zaha Hadid, que habría supuesto un aumento considerable.

Salvo ese estadio, los presupuestos publicados por el COI no recogen los gastos que han afrontado la Gobernación Metropolitana de Tokio y el Gobierno de Japón a la hora de construir las instalaciones que albergarán las pruebas de los Juegos Olímpicos. Aunque la mayor partida de gastos está presupuestada para cuestiones operativas del armado de competencias (u$s1.600 millones), seguido por el marketing (u$s1.200 millones) y tecnología (u$s700 millones). A transporte y seguridad se destinará u$s400 millones y u$s300 millones respectivamente.

Cuánto salen las medallas

De acuerdo a un informe de la revista Forbes, las medallas de oro están hechas de 556 gramos de plata pura y están bañadas en 6 gramos de oro, por lo que su confección estaría apenas por debajo de los u$s600 dólares cada una. Como complemento, el informe explicó que si las medallas fueran hechas completamente de oro, su valor superaría fácilmente los u$s25 mil cada una.

Ingresos

Se estima que los ingresos totales serán de u$s6.700 millones, por lo que el saldo final será sumamente negativo. Entre los principales aportantes se destacan los patrocinadores locales, que han invertido cerca de u$s3.300 millones, la contribución del COI (que pasó de u$s800 millones u$s1.300 millones), y otros patrocinadores destacados que han desembolsado más de u$s500 millones. Tras una nueva ronda de pedidos, 15 auspiciantes nacionales de primer nivel agregarán unos u$s150 millones a sus contribuciones, mientras que Japan Airlines, la aerolínea ANA y Tobu Skytower estaban considerando hacer más aportes.

Sin embargo la situación actual ha privado de ingresos cercanos a los u$s800 millones por la venta de entradas a las diferentes competiciones. Por otro lado, las finanzas del COI quedaron sumamente complicadas, ya que genera el 91% de sus ingresos de la venta de derechos de emisión y patrocinios, y el aplazamiento estancó su flujo de ingresos, aumentando la importancia de organizarlos. Por eso mismo, no iba a dar lugar de ningún modo a su suspensión.

Para que los número terminaran de acomodar, los organizadores anunciaron reducciones de costos en torno a los u$s280 millones al eliminar lujos en la oferta hotelera. Sin embargo, no se han hecho recortes en el programa deportivo con un complemento completo de 11.000 atletas y decenas de miles de oficiales, jueces y patrocinadores que se espera que asistan. De acuerdo a opositores, el COI y el TOCOG (comité organizador de Tokio) quieren que el presupuesto público parezca lo más pequeño posible no solo para protegerse de las críticas públicas, sino también para no desanimar a las futuras ciudades candidatas.