Los aumentos que llegaron y los que se vienen en impuestos y servicios

El 2021 arrancó con fuertes aumentos en los impuestos y las tarifas de los servicios públicos. En algunos casos, los valores se habían ajustado muy por debajo de la pauta inflacionaria de 2020, y ahora se pusieron a tono. En otros, directamente habían estado congelados más de un año. Lo cierto es que el golpe al bolsillo se sintió, y volverá a sentirse en las próximas semanas, porque están previstas nuevas subas.

A continuación, un repaso a los impuestos y servicios que aumentaron en lo que va del año, y los que van a hacerlo en breve.

Municipal

La TGI fue una de las que más subió: 25,1% en enero y sobre esa base, otro 10% en abril, lo que arroja una suba total del 37,5%. Una persona que en diciembre pagaba $630,40, pasó a abonar $788,69 en enero y $867,56 en abril.

Inmobiliario

Tuvo un ajuste del 22% promedio en el caso del urbano y del 24% en el rural. Se aplicó de forma escalonada: en el urbano, 10% (en los rangos 1 a 3), 25% (4 a 6) y 35% (para los más altos). Y en el sector rural, lo mismo: 10% (rangos 1 a 3) 25% (4 a 9) y 35% (10 y 11).

Patente

Luego del escándalo desatado por incrementos que llegaron a superar con creces el 100%, el Ejecutivo puso un tope del 40%.

Luz

La Provincia aprobó el pedido de la Empresa Provincial de Energía (EPE) de incrementar sus tarifas en tres veces, con un tope del 31%. Los usuarios residenciales abonarán un 14% más en la boleta de mayo, 8% en julio y 9% en noviembre. En el caso de los grandes consumidores los aumentos serán del 11%, 7% y 7% respectivamente.

Pero cabe recordar que ya en febrero había habido un ajuste promedio del 4% por la suba de precios mayoristas a la compra de energía. Se distribuyó de la siguiente forma: 0,6% usuarios residenciales, 6,1% comercios y 6,7% industrias. De este modo se había puesto fin a 23 meses de congelamiento tarifario.

Agua

Aguas Santafesinas aumentó 32% la tarifa en enero. La Provincia explicó que se trata de un incremento que había quedado pendiente de aplicar en 2018.

Gas

El Gobierno autorizó a Litoral Gas a subir la tarifa entre 6% y 7% para usuarios residenciales y 4% para pymes, comenzando a regir a mediados de mes. Se trata del primer aumento después del congelamiento dispuesto en abril de 2019.

Cable, telefonía e internet

En febrero, el Enacom autorizó aumentos para marzo en las tarifas de los servicios de telefonía fija, internet y TV paga de entre 5% y 7,5%. Fue luego de un contrapunto con las empresas que habían cobrado desde comienzos de año aumentos por encima del 5% autorizado a partir del 1 de enero. En cuanto a las tarifas de telefonía móvil, las autorizaciones fueron 7,5% en febrero y 2,5% en marzo.

No conformes con eso, las empresas prestadoras de telefonía, internet y cable anunciaron ajustes de entre el 10 y el 15% a partir de mayo, pero el Enacom aconsejó a los usuarios no pagarlos porque dichas subas no fueron autorizadas.

Medicina prepaga

Viene subiendo duro y parejo en lo que va del año: 3,5% en marzo, 4,5% en abril y 5,5% en mayo. Este último se otorgó por el cierre de la paritaria 2020 con los trabajadores del sector, que recibieron un incremento total del 36,1%.

Combustible

Subieron 7% en marzo, 6% en abril, y falta otro tramo más de ajuste para alcanzar el 15% anunciado por el Gobierno, aunque a esto hay que sumarle los ajustes por impuestos y por corte de biodiesel, lo que eleva notoriamente el porcentaje de ajuste. En cuanto al GNC, subió un 30% este mes y ya cuesta el 40% de la nafta súper y el 35% de la premium.