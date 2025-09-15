Los bonos en dólares arrancan la semana con la flecha para abajo

Los bonos en dólares vuelven a caer en Wall Street este lunes, a la espera de la presentación del Presupuesto 2026 que esta noche anunciará el presidente Javier Milei en cadena nacional. Este fuerte rally bajista de la deuda soberana también sucede en medio de las tensiones cambiarias y las dudas del mercado acerca de la capacidad de pago de los abultados vencimientos en moneda extranjera.

En cuanto a la renta variable el S&P Merval sube 1,2% a 1.781.615,590 puntos básicos.

El Presidente realizará esta noche una cadena nacional en la cual presentará al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto 2026 elaborado por el PEN, el cual deberá ser objeto de debate legislativo luego de las elecciones de octubre.

"Será importante ver cómo se aprovecha la oportunidad. Léase, si además de mantenerse el rumbo y la convicción fiscal, se complementa con anuncios que permitan retomar la centralidad en la agenda y re-anclar expectativas. Tanto políticos, como económicos. Los rumores al respecto prometen también aportar lo suyo durante la rueda de hoy", coinciden los expertos.