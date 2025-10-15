Los bonos y los ADRs recuperan algo de terreno tras las declaraciones de Trump

Los bonos soberanos en dólares y los ADRs operan ensayan un acotado rebote este martes y se mueven con fuerte volatilidad. El magro repunte es insuficiente para compensar el desplome sufrido ayer por los activos argentino ante la incertidumbre que generó en el mercado el condicionamiento que puso Donald Trump para el auxilio financiero, que ahora depende del éxito o fracaso electoral del oficialismo el 26 de octubre, de acuerdo con las declaraciones del mandatario estadounidense.

Los títulos en dólares rebotan hasta 1,1% en Wall Street. Es el caso de los Gobales 2035 y 2046. En tanto, los Globales 2038 y 2041 avanzan 0,9%, mientras que el Global 2030 sube 0,8% y el Global 2029, 0,7%.

