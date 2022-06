Los chacareros y un reclamo al Gobierno: "cuánto tiempo más se hará el distraído"

Luego de semanas en las que desde Federación Agraria Argentina vienen advirtiendo acerca del faltante de gasoil y los sobreprecios que deben pagar los pequeños y medianos productores de distintos puntos del país, desde la entidad ahora se preguntan por cuánto tiempo más el Gobierno nacional “se va a seguir haciendo el distraído y va a continuar dándonos la espalda”.

Mediante un comunicado, los chacareros afirman que la situación se agrava y compromete no sólo el presente sino también el futuro, teniendo en cuenta que instituciones privadas (Bolsa de Comercio de Rosario o Bolsa de Cereales de Buenos Aires) “marcan fuertes bajas en las estimaciones de las cosechas a raíz de este problema”. Cabe recordar que desde FADEEAC advirtieron la semana pasada que 19 provincias ya sufrían problemas de desabastecimiento.

Al respecto, indicaron: “día a tras día nos vemos obligados a recorrer estaciones de servicio en busca de combustible para desarrollar nuestras labores. Y, cuando finalmente lo encontramos, quedamos a merced de lo que nos quieran cobrar, porque ahí también el Estado se hace el desentendido y más allá de los discursos proteccionistas libera al mercado que ponga el precio que quiera por este bien”.

Desde la entidad que preside Carlos Achetoni aclararon que el reclamo “no es ideológico ni político”, sino que básicamente “sin combustible no se puede producir y no podemos generar nuestros ingresos ni tampoco divisas”. Y fustigaron: “parece que no lo ven, aunque lo tienen bien en cuenta a la hora de sacar recursos cuando se les vacían las arcas”.

Por último, dejaron un mensaje a la clase política: “señores, es tiempo de hacer algo porque la crisis por la falta de combustible nos golpea duro. No pueden seguir como si nada pasara. No lo permitiremos”.